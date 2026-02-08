Las 5 claves de Panamá y el mundo | 8 de febrero

Este domingo 8 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el ámbito internacional presenta diversos temas de interés nacional e internacional, que van desde asuntos económicos y servicios públicos hasta investigaciones judiciales y eventos de alto impacto mediático.

En el ámbito económico, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) afirmó que el país está enviando señales de proactividad frente a los desafíos económicos actuales. El gremio destacó que presentarse con planes concretos, y no con excusas, resulta clave para generar confianza tanto a nivel interno como internacional.

-El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) publicó el calendario de mantenimiento programado en plantas potabilizadoras a nivel nacional, que se ejecutará del 9 al 15 de febrero en las provincias de Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí, recomendando a la población tomar previsiones ante posibles afectaciones en el suministro de agua.

-La Procuraduría General de la Nación informó que inició diligencias investigativas tras la presentación de una denuncia por presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, instalación que se encuentra bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

-La oficina del líder espiritual Dalái Lama negó este domingo cualquier tipo de relación entre la figura religiosa y Jeffrey Epstein, luego de que su nombre fuera mencionado en más de 150 ocasiones en correos electrónicos desclasificados del pederasta, recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

-La atención mundial también se centra en el Super Bowl, que se celebra este domingo, con altas expectativas por el espectáculo musical y la participación de figuras importantes como el safety Jaylinn Hawkins, jugador de los New England Patriots, tiene ascendencia panameña por parte de su madre y es uno de los deportistas latinos que jugarán en el Super Bowl LX este domingo.