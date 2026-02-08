Super Bowl LX: NFL asegura que no habrá presencia de ICE en el evento

Para ello, se mantendrá la coordinación entre agencias federales, estatales y locales, pero sin incluir operativos migratorios.La aclaración busca generar tranquilidad entre los visitantes internacionales que viajarán para presenciar el juego, considerado uno de los eventos deportivos con mayor audiencia y movilización de fanáticos en el mundo.El Super Bowl LX se celebrará este domingo en Santa Clara, California, donde se espera la llegada de decenas de miles de personas para disfrutar tanto del partido como del show de medio tiempo.Con este anuncio, la NFL intenta reforzar el mensaje de que el evento será un espacio seguro para todos los asistentes, independientemente de su origen.