Super Bowl LX: NFL asegura que no habrá presencia de ICE en el evento

El Super Bowl LX se celebrará este domingo en Santa Clara, California, donde se espera la llegada de decenas de miles de personas
Por
Laura Chang
  • 08/02/2026 09:47
La NFL confirmó que no habrá presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante el Super Bowl LX, una aclaración que busca disipar dudas entre los miles de aficionados, incluidos muchos latinos, que asistirán al evento deportivo más importante del año.

La declaración surge luego de que circularan rumores sobre posibles operativos migratorios en el estadio y sus alrededores.

Sin embargo, autoridades de la liga enfatizaron que no existen planes para llevar a cabo acciones de control de inmigración ni durante el partido ni en las actividades relacionadas con la semana del Super Bowl.

Desde la organización explicaron que el esquema de seguridad será similar al aplicado en ediciones anteriores, enfocado exclusivamente en la protección de los asistentes y el correcto desarrollo del espectáculo.

Para ello, se mantendrá la coordinación entre agencias federales, estatales y locales, pero sin incluir operativos migratorios.

La aclaración busca generar tranquilidad entre los visitantes internacionales que viajarán para presenciar el juego, considerado uno de los eventos deportivos con mayor audiencia y movilización de fanáticos en el mundo.

El Super Bowl LX se celebrará este domingo en Santa Clara, California, donde se espera la llegada de decenas de miles de personas para disfrutar tanto del partido como del show de medio tiempo.

Con este anuncio, la NFL intenta reforzar el mensaje de que el evento será un espacio seguro para todos los asistentes, independientemente de su origen.

