El Dalái Lama niega haber tenido contacto alguno con Jeffrey Epstein

La oficina del líder espiritual Dalái Lama negó este domingo 8 de febrero que la figura religiosa mantuviera algún tipo de relación con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre fuera mencionado en más de 150 ocasiones en los correos electrónicos desclasificados del pederasta, recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un comunicado difundido a través de la red social X, la oficina del Dalái Lama —quien se encuentra en el exilio en la localidad india de Dharamsala— aseguró de forma “inequívoca” que no se produjo ningún encuentro entre Epstein y el Dalái Lama, aunque el primero habría manifestado su interés en sostener una reunión personal, tal como sugieren los correos filtrados.

«Podemos confirmar de manera inequívoca que Su Santidad [el Dalái Lama] nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad», añadió la representación del líder religioso en dicha comunicación.

La aparición del nombre del Dalái Lama se hizo pública el pasado jueves, cuando la cadena estatal china CGTN informó que el líder espiritual tibetano aparecía al menos 169 veces en los correos que Jeffrey Epstein intercambiaba con sus contactos. En una de esas misivas, incluso —según CGTN— Epstein contemplaba la posibilidad de conocerlo en persona.

Sin embargo, un análisis del material realizado por la agencia de noticias AFP identificó 154 menciones al Dalái Lama. «Sobre el evento del que te hablé hace casi un mes en la isla, al que vendrá el Dalái Lama y al que quiero ir para verlo. Pero puedo saltarme este evento si necesitas mi ayuda hoy», escribió un amigo no identificado de Epstein en uno de los correos, citado en los primeros reportes de CGTN y también revisado por AFP.

En otro mensaje, esta misma persona señala: «Yendo ahora al evento con el Dalái Lama».

No obstante, estos correos no permiten determinar si dicho encuentro entre Jeffrey Epstein y el Dalái Lama llegó efectivamente a concretarse.

Si bien varias figuras públicas se han visto envueltas en la controversia por aparecer en los denominados “archivos de Epstein”, es preciso destacar que el mero hecho de figurar en correos electrónicos o fotografías revelados por la justicia estadounidense no implica necesariamente la comisión de un delito.