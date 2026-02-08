El cantante Jr. Ranks honra la memoria de su hijo anunciando su regreso al escenario

El artista panameño Juan Vargas, conocido artísticamente como Jr. Ranks, emitió este 8 de febrero de 2026 un comunicado oficial en el que agradece las múltiples muestras de solidaridad recibidas tras el difícil momento personal que atraviesa, tras la perdida de su hijo.

En el mensaje, la familia expresó su profundo agradecimiento a las personas, colegas y medios de comunicación que han enviado palabras de respeto, cariño y acompañamiento durante estos días.

Según el comunicado, el cantante enfrenta un dolor “inmenso”, pero compartió un aspecto que consideran significativo: su hijo amaba la música y admiraba la profesión de su padre, disfrutando verlo presentarse en tarima y apoyándolo en su carrera artística.

Por esa razón, el cantante decidió mantener y cumplir con sus compromisos musicales como una forma de honrar su memoria.

En la publicación menciona que, para el artista, el escenario también será un espacio para canalizar el duelo con respeto y fortaleza, en una profesión donde muchas veces el dolor se vive en silencio.

Finalmente, la familia indicó que confían en que el proceso relacionado con el caso se esclarecerá conforme a la ley y agradecieron el respeto del público durante este momento.