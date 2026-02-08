  1. Inicio
Un tribunal iraní condena a la Nobel de la Paz Mohammadi a siete años y medio de prisión

Un cartel muestra el retrato de la periodista iraní y premio nobel de la paz Narges Mohammadi en la sede de Reporteros sin Fronteras en París, Francia, en una imagen de archivo. EFE/EPA/TERESA SUAREZ TERESA SUAREZ / EFE
Por
Agencia EFE
  • 08/02/2026 10:28
Los cargos están divididos por congregación y colusión, actividad propagandística y prohibición de salida del país

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la octava sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

