Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 8 de febrero

Este domingo 8 de febrero de 2026 el clima en zonas como Ciudad de Panamá y áreas circundantes se presenta con cielos mayormente nublados a parcialmente nubosos, con temperaturas cálidas y vientos moderados, según los pronósticos meteorológicos disponibles por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las temperaturas máximas durante el día podrían rondar los 29 °C a 30 °C, mientras que las mínimas en horas de la madrugada y la noche se mantendrán alrededor de 23 °C a 24 °C, creando un ambiente cálido típico del mes de febrero en Panamá.

Se esperan vientos de dirección norte con intensidades moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 46 km/h, lo que podría sentirse especialmente en puntos abiertos y zonas costeras.