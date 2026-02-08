  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este domingo 8 de febrero

Se esperan lluvias ligeras breves en algunos sectores.
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Laura Chang
  • 08/02/2026 10:14
Se esperan vientos de dirección norte con intensidades moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 46 km/h, lo que podría sentirse especialmente en puntos abiertos y zonas costeras

Este domingo 8 de febrero de 2026 el clima en zonas como Ciudad de Panamá y áreas circundantes se presenta con cielos mayormente nublados a parcialmente nubosos, con temperaturas cálidas y vientos moderados, según los pronósticos meteorológicos disponibles por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las temperaturas máximas durante el día podrían rondar los 29 °C a 30 °C, mientras que las mínimas en horas de la madrugada y la noche se mantendrán alrededor de 23 °C a 24 °C, creando un ambiente cálido típico del mes de febrero en Panamá.

Se esperan vientos de dirección norte con intensidades moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 46 km/h, lo que podría sentirse especialmente en puntos abiertos y zonas costeras.

Aunque durante el domingo la probabilidad de lluvia es relativamente baja, la presencia de nubosidad y la humedad típica de esta época del año podrían generar chubascos aislados o lluvias ligeras breves en algunos sectores.

Este patrón de clima forma parte de una transición meteorológica asociada al efecto de un nuevo frente frío, el cual está generando condiciones ventosas y en algunos sectores mar picado y oleaje moderado, especialmente en el Caribe panameño.

En general, quienes salgan este domingo deben prepararse para un día cálido, con cielo mayormente nublado y posibles ráfagas de viento, ideal para actividades al aire libre con precaución, especialmente cerca del mar o en áreas expuestas al viento.

