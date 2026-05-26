Kadir Barría recibe respaldo del Botafogo tras quedar fuera en la convocatoria mundialista

La publicación del club brasileño se dio luego de que se confirmara que Barría no figura entre los 26 jugadores elegidos por el técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, para disputar el torneo mundialista.

El Botafogo publicó este martes 26 de mayo una fotografía del futbolista panameño Kadir Barría acompañada del mensaje “Nuestra joya del barrio”, en medio de las reacciones tras conocerse la lista oficial de convocados de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Christiansen responde sobre ausencia de Kadir Barría en el Mundial

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, se refirió a la ausencia del delantero Kadir Barría en la lista oficial de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Solo me permiten sacar a 26. Si meto a Kadir, dime un jugador que tengo que sacar”, respondió el estratega al ser consultado sobre la decisión.

Christiansen sostuvo que, desde el punto de vista deportivo, no tiene más explicaciones que ofrecer, asegurando que el cuerpo técnico realiza evaluaciones constantes pensando en el beneficio del fútbol panameño y el rendimiento colectivo de la selección.

Además, indicó que Barría no es el único futbolista que quedó fuera de la convocatoria final y confirmó que el delantero integra la lista de reserva del combinado nacional.