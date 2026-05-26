Panamá y Costa Rica fortalecen alianza regional con nueva agenda en seguridad, comercio y migración

Panamá y Costa Rica dieron un nuevo paso para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar la cooperación bilateral durante una reunión sostenida este martes en Nueva York entre los cancilleres Javier Martínez-Acha Vásquez y Manuel Tovar, en el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro permitió consolidar la histórica relación entre ambos países y avanzar en una agenda conjunta enfocada en áreas estratégicas como seguridad, migración, comercio, aduanas y cooperación diplomática, temas prioritarios para ambas naciones en medio de los desafíos regionales actuales.

Panamá impulsa el diálogo regional

Durante la reunión, el canciller panameño reiteró la invitación oficial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, para participar en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, programados para finales de junio. La actividad busca reunir a líderes regionales y fortalecer espacios de integración, diálogo político y cooperación entre los países latinoamericanos, retomando el espíritu de unidad impulsado históricamente desde Panamá.

Diplomacia y cooperación bilateral