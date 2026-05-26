Panamá y Costa Rica fortalecen alianza regional con nueva agenda en seguridad, comercio y migración

Los ministros coincidieron en la importancia de mantener la diplomacia como herramienta fundamental para promover el entendimiento, la estabilidad y el respeto mutuo entre las naciones.Además, <b>acordaron coordinar próximamente nuevas reuniones de trabajo para dar seguimiento a los temas prioritarios de la agenda bilateral</b>, incluyendo <b>mecanismos de cooperación fronteriza y fortalecimiento institucional</b>.La reunión también <b>reafirmó el interés de Panamá y Costa Rica de continuar trabajando conjuntamente frente a desafíos regionales vinculados a movilidad humana, seguridad y desarrollo económico</b>.