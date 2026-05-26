Israel mata al jefe militar de Hamás en Gaza y agrava la crisis humanitaria en el enclave

El genocidio en Gaza sumó un nuevo episodio de alta tensión tras la muerte de Izz al-Din al-Haddad, máximo líder de las Brigadas al-Qassam, brazo armado de Hamás, durante un ataque aéreo israelí ejecutado en la ciudad de Gaza. Cientos de personas participaron en el funeral del dirigente militar, considerado por Israel como uno de los principales responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023. El operativo fue confirmado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y posteriormente validado por las Fuerzas de Defensa de Israel. La ofensiva volvió a encender las alarmas sobre el deterioro de la situación humanitaria en el enclave palestino, donde continúan los bombardeos pese al alto el fuego acordado meses atrás.

El líder militar más buscado de Hamás

Izz al-Din al-Haddad, nacido en 1970 y conocido como “El Fantasma”, asumió el liderazgo militar de Hamás tras la muerte de Mohammed Sinouar en 2025. Su apodo surgió debido a que sobrevivió durante años a múltiples intentos de asesinato. Israel lo señalaba como uno de los cerebros detrás de la ofensiva de Hamás del 7 de octubre de 2023 y uno de los últimos grandes mandos militares activos dentro de Gaza. La muerte de Al-Haddad representa un fuerte golpe para la estructura armada del movimiento islamista, aunque el liderazgo político de Hamás continúa operando desde el exterior con figuras como Khalil al-Hayya y Khaled Mashal.

Ataque dejó víctimas civiles

El bombardeo israelí impactó un edificio residencial en la ciudad de Gaza y dejó varias víctimas mortales, incluyendo familiares del líder militar palestino. Según fuentes médicas locales, entre los fallecidos estaban la esposa de Al-Haddad, su hija de 19 años y al menos otras siete personas, incluido un menor de edad. Además, decenas de personas resultaron heridas. Testigos describieron escenas de caos tras la explosión. Familiares de las víctimas aseguraron que varias personas regresaban de una boda al momento del ataque.

Alto el fuego debilitado

Aunque Israel y Hamás pactaron una tregua en octubre de 2025 bajo mediación internacional, los ataques militares han continuado de forma constante en Gaza. Autoridades palestinas denuncian que el cese al fuego ha sido violado repetidamente y aseguran que más de 800 personas han muerto desde la entrada en vigor del acuerdo. “La guerra no ha terminado”, lamentó Emad al-Moutawaq, familiar de una de las víctimas recientes. “Todos los días enterramos muertos. Es un conteo interminable”, declaró.

Crisis humanitaria empeora en Gaza

Mientras continúan los enfrentamientos, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose rápidamente. Datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reflejan severas limitaciones en el ingreso de ayuda básica al territorio palestino. Entre finales de abril y principios de mayo de 2026, apenas ingresaron suministros médicos mínimos al enclave, mientras la mayoría de los cargamentos correspondían a artículos no esenciales o materiales limitados de higiene y refugio. Al mismo tiempo, Israel continúa ampliando las zonas bajo control militar dentro de Gaza. El gobierno israelí afirmó recientemente que ya mantiene dominio sobre aproximadamente el 60% del territorio del enclave palestino.

Un conflicto sin salida inmediata