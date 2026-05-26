Israel mata al jefe militar de Hamás en Gaza y agrava la crisis humanitaria en el enclave

El bombardeo israelí impactó un edificio residencial en la ciudad de <b>Gaza </b>y dejó varias víctimas mortales, incluyendo familiares del líder militar palestino.Según fuentes médicas locales, entre los fallecidos estaban <b>la esposa de Al-Haddad, su hija de 19 años y al menos otras siete personas, incluido un menor de edad</b>. Además, decenas de personas resultaron heridas.Testigos describieron escenas de caos tras la explosión. <b>Familiares de las víctimas aseguraron que varias personas regresaban de una boda al momento del ataque</b>.