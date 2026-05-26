Magistrados de la Corte no admiten habeas data de diputada Prado contra la Asamblea

El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir una acción de habeas data presentada por la diputada independiente Janine Prado Castaño contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, en un caso relacionado con solicitudes de información sobre traslados de partidas y manejo presupuestario del Legislativo.

La decisión fue emitida dentro del expediente que quedó en manos del magistrado Olmedo Arrocha Osorio y aparece consignada en el Edicto No. 676, fijado el 19 de mayo de 2026 por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

La acción surgió luego de que Prado denunciara la falta de respuesta a una solicitud de información presentada el 22 de octubre de 2025 ante la Asamblea Nacional.

En esa nota, la diputada pidió un informe detallado de todos los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto entre el 1 de julio de 2024 y el 22 de octubre de 2025.