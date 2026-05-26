Magistrados de la Corte no admiten habeas data de diputada Prado contra la Asamblea

La solicitud incluía información sobre cuáles traslados fueron aprobados, rechazados, retirados o suspendidos, además de los casos que recibieron aval mediante silencio administrativo.<b>Según el expediente, la Asamblea debía responder a más tardar el 23 de noviembre de 2025</b>. Sin embargo, Prado sostuvo que no recibió contestación oficial, por lo que decidió presentar la acción constitucional de habeas data.En su recurso, la diputada argumentó que la Ley 6 de 2002 de Transparencia obliga a las instituciones públicas a entregar información relacionada con decisiones administrativas y presupuestarias adoptadas por el Estado.