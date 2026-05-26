Etesa investiga causa raíz del apagón generalizado en Panamá

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) informó sobre el inicio de una investigación técnica para determinar el origen exacto y los fallos estructurales que provocaron el apagón generalizado este lunes 25 de mayo de 2026, un evento que dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios y fracturó temporalmente la red de interconexión con Centroamérica.

El anuncio formal surge tras una jornada marcada por reportes contradictorios entre las empresas locales y los organismos regionales, lo que obligó a las autoridades de transmisión a profundizar en el análisis de las líneas de alta tensión para establecer correctivos definitivos en la infraestructura nacional.

“Todo incidente sobre las líneas de transmisión y líneas de alta tensión requieren una investigación de lo sucedido. Con esta investigación se logra la causa raíz y buscar soluciones para evitar casos similares. Los protocolos de seguridad deben ser aplicados en todo momento para salvaguardar la vida de nuestro personal y la seguridad operativa de la red”, detalló Roy Morales, gerente de Etesa, ante las consultas de La Estrella de Panamá.

Las pesquisas técnicas se centrarán en la cronología de los eventos del lunes. El primero de ellos se registró a las 11:59 a.m., cuando un apartente “disparo” en una unidad de la planta de Cobre Panamá afectó a 29 mil clientes de la distribuidora Ensa en sectores de la capital. El segundo incidente, de proporciones críticas, ocurrió a las 2:58 p.m. (14:58 horas), cuando un desbalance provocó la pérdida súbita de 400 MW de carga, aislando a Panamá del Sistema Eléctrico Regional (SER) y dividiendo el tendido del istmo en tres “islas eléctricas” independientes.

Mientras el Ente Operador Regional (EOR) detalló afectaciones severas que incluyeron una caída que se extendió hasta México.

La urgencia de estas evaluaciones técnicas se ve acentuada por la recurrencia de incidentes en el sistema de potencia nacional. Apenas tres días antes del colapso del lunes, los días 21 y 22 de mayo, la red regional ya había experimentado eventos en cascada debido a pérdidas de generación sustanciales en la Planta Changuinola, que restaron 137 MW y 174 MW a la matriz energética, respectivamente.

Con la apertura de este proceso, el Centro Nacional de Despacho (CND) y la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de Etesa recopilarán los registros de los esquemas automatizados de desconexión para emitir un informe definitivo que aclare lo sucedido ante las versiones ofrecidas a la ciudadanía.