Cobre Panamá asegura que falla eléctrica nacional no estuvo vinculada a su planta

La empresa Cobre Panamá aclaró este martes que no tuvo relación alguna con la interrupción del servicio eléctrico registrada en distintos sectores del país durante la tarde del lunes 25 de mayo.

A través de un comunicado, la compañía explicó que, según la información preliminar proporcionada por las autoridades responsables de la transmisión eléctrica nacional, el apagón estuvo asociado a condiciones climáticas adversas.

La empresa también confirmó que a las 11:59 de la mañana del lunes se registró un evento puntual en una de sus unidades de generación eléctrica. Sin embargo, enfatizó que este incidente “no guarda relación” con la interrupción del suministro eléctrico ocurrida horas más tarde en diferentes puntos del país.

Asimismo, Cobre Panamá aseguró que mantiene sus sistemas bajo monitoreo permanente y que opera bajo estándares de seguridad, confiabilidad y responsabilidad operacional.

El pronunciamiento surge luego del apagón que afectó áreas de la provincia de Colón y varios puntos de la ciudad capital, entre ellos San Francisco, el Centro Bancario, Chilibre, La Locería y Calzada Larga.

La falla también impactó las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre, administrada por IDAAN, lo que generó preocupación por posibles afectaciones en el suministro de agua potable.