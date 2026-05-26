Cobre Panamá asegura que falla eléctrica nacional no estuvo vinculada a su planta

La empresa Cobre Panamá aclaró este martes que no tuvo relación alguna con<b> la interrupción del servicio eléctrico registrada en distintos sectores del país durante la tarde del lunes 25 de mayo.</b>A través de un comunicado, la compañía explicó que, según la información preliminar proporcionada por las autoridades responsables de la transmisión eléctrica nacional, <b>el apagón estuvo asociado a condiciones climáticas adversas.</b>La empresa también confirmó que a las 11:59 de la mañana del lunes se registró un evento puntual en una de sus unidades de generación eléctrica. Sin embargo, enfatizó que este incidente <b>'no guarda relación' </b>con la interrupción del suministro eléctrico ocurrida horas más tarde en diferentes puntos del país.Asimismo, Cobre Panamá aseguró que mantiene sus sistemas bajo monitoreo permanente y que opera bajo estándares de seguridad, confiabilidad y responsabilidad operacional.El pronunciamiento surge luego del apagón que afectó áreas de la provincia de Colón y varios puntos de la ciudad capital, entre ellos San Francisco, el Centro Bancario, Chilibre, La Locería y Calzada Larga. La falla también impactó las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre, administrada por IDAAN, lo que generó preocupación por posibles afectaciones en el suministro de agua potable.