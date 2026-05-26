Ricardo Martinelli respone a Lombana sobre posibles alianzas políticas

El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó este martes a las recientes <b>declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA),</b> Ricardo Lombana, quien aseguró que no le cerraría la puerta a conversar con él de cara a posibles alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2029.A través de su cuenta en X, Martinelli respondió de forma breve al dirigente de MOCA publicando el mensaje:<b> 'Ni yo tampoco @RicardoLonbabsG'.</b>La reacción surge luego de que Lombana manifestara, durante una entrevista en Radio Panamá, que su movimiento mantiene una postura <b>'mucho más abierta'</b> respecto a eventuales alianzas políticas y conversaciones con figuras de distintos sectores.<b>'Yo no voy a negar a conversar con nadie, no voy a negar a darle la mano a nadie'</b>, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con Martinelli, luego de que el exmandatario escribiera semanas atrás en redes sociales que <b>'el próximo presidente se llama Ricardo Alberto'.</b>Lombana admitió que su discurso anterior pudo generar distancia con personas que querían acercarse a MOCA.'Me di cuenta que muchas personas valiosas de los partidos políticos se sentían que no podían llegar a donde Lombana o a donde Mocaporque mi discurso era tan fuerte y tan radical que hacía que la gente se sintiera que estaba metiéndolos a todos en la misma bolsa', dijo.<b>Sostuvo que ese cambio responde a una estrategia de apertura y no a una modificación de sus posturas frente a la corrupción</b>. El presidente de Moca confirmó que está abierto a concretar alianzas políticas para 2029, algo que en procesos anteriores no contemplaba con la misma amplitud.