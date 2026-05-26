Ricardo Martinelli respone a Lombana sobre posibles alianzas políticas

El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó este martes a las recientes declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, quien aseguró que no le cerraría la puerta a conversar con él de cara a posibles alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2029.

A través de su cuenta en X, Martinelli respondió de forma breve al dirigente de MOCA publicando el mensaje: “Ni yo tampoco @RicardoLonbabsG”.

La reacción surge luego de que Lombana manifestara, durante una entrevista en Radio Panamá, que su movimiento mantiene una postura “mucho más abierta” respecto a eventuales alianzas políticas y conversaciones con figuras de distintos sectores.

“Yo no voy a negar a conversar con nadie, no voy a negar a darle la mano a nadie”, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con Martinelli, luego de que el exmandatario escribiera semanas atrás en redes sociales que “el próximo presidente se llama Ricardo Alberto”.

Lombana admitió que su discurso anterior pudo generar distancia con personas que querían acercarse a MOCA.

“Me di cuenta que muchas personas valiosas de los partidos políticos se sentían que no podían llegar a donde Lombana o a donde Mocaporque mi discurso era tan fuerte y tan radical que hacía que la gente se sintiera que estaba metiéndolos a todos en la misma bolsa”, dijo.

Sostuvo que ese cambio responde a una estrategia de apertura y no a una modificación de sus posturas frente a la corrupción. El presidente de Moca confirmó que está abierto a concretar alianzas políticas para 2029, algo que en procesos anteriores no contemplaba con la misma amplitud.