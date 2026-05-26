Llegó el día cero: Hoy se conocen a los 26 convocados de Panamá al Mundial 2026

Luego de varias semanas de mucha incertidumbre, llegó el día de conocer a los 26 convocados para Panamá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá revelará oficialmente la lista de los nuestros a la cita mundialista desde el Edificio de la Administración del Canal de Panamá. A las 10:00 a.m. (hora local) será el momento en el que el país conocerá los 26 nombres.

En estos momentos todas las miradas están puestas en la figura de Adalberto Carrasquilla tras su lesión con el Pumas. Se conoció que este martes el mediocampista llegará al país procedente de México para empezar su proceso de recuperación de cara al torneo. Se espera que se pierda los partidos de Brasil, República Dominicana y probablemente ante Bosnia y Herzegovina.

Una vez concluida el evento oficial, el equipo se entrenará a las 4:00 p.m. (hora local) en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes en Juan Díaz y seguir con su preparación para el amistoso contra Brasil en Río de Janeiro este domingo 31 de mayo