Altas temperaturas disparan la demanda eléctrica, advierte la Secretaría de Energía

La demanda eléctrica en Panamá continúa en aumento debido a las altas temperaturas registradas en los últimos meses, alcanzando niveles cercanos a los 2,000 megavatios dentro del Sistema Interconectado Nacional.

Así lo explicó Carlos Iglesias, de la Dirección de Electricidad de la Secretaría de Energía, durante una entrevista en TVN Noticias, donde advirtió que el incremento en el consumo está estrechamente relacionado con el uso intensivo de aires acondicionados en hogares panameños.

“El año pasado también hubo un Niño y la demanda superaba los 2,000 megas. Ahora mismo estamos llegando a esos 2.000, estamos en 1980, más o menos hasta el mes de abril. En lo que ha transcurrido el año, de enero a abril, la demanda sigue subiendo por los golpes estos de calor”, señaló.

De acuerdo con el experto, el sector residencial representa el 92% de los clientes que consumen electricidad en el país, siendo el aire acondicionado el equipo que más energía demanda dentro de las viviendas, seguido por refrigeradores y otros electrodomésticos.

Durante la entrevista, también explicó que muchas personas cometen el error de colocar los aires acondicionados entre 16 y 18 grados Celsius para enfriar más rápido, lo que aumenta considerablemente el consumo energético.

“Entre más lo bajas, más consumes. Porque la temperatura, acercándolo a 18, 16 grados, que es lo que están seteados los aires acondicionados, entonces nos lleva a consumir más energía. Un grado de temperatura en el ambiente del hogar significa alrededor de entre un 5% y un 10% de mayor consumo”, indicó.

El especialista recomendó mantener los equipos entre 23.5 y 24 grados Celsius, temperatura que considera adecuada para el clima panameño y que permite un uso más eficiente de la energía.

Además, recordó que desde 2017 la Secretaría Nacional de Energía y el Ministerio de Comercio e Industrias han impulsado normas técnicas para promover la compra de electrodomésticos eficientes y reducir el gasto energético en los hogares.

El aumento sostenido en la demanda eléctrica ocurre en medio de recientes afectaciones en el sistema energético nacional, luego de apagones registrados en varios sectores del país durante las últimas horas.