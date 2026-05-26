Planta potabilizadora de Chilibre restablece producción total de agua potable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, recuperó su producción al 100% luego de las afectaciones ocasionadas por la interrupción eléctrica registrada este lunes.

Según la entidad, el suministro de agua potable comenzó a restablecerse progresivamente en los puntos altos y sectores más alejados de la red de distribución tanto en la ciudad capital como en el distrito de San Miguelito.

El restablecimiento ocurre tras el apagón que afectó varias zonas del país y que impactó las operaciones de la planta potabilizadora, considerada la principal fuente de abastecimiento de agua potable para Panamá y San Miguelito.

A través del comunicado, el IDAAN agradeció a la población por los reportes realizados mediante la línea 311 Panamá y pidió a los usuarios hacer un uso moderado del agua para facilitar la recuperación total del sistema en el menor tiempo posible.

La institución también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.