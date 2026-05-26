Planta potabilizadora de Chilibre restablece producción total de agua potable

<a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a> informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, recuperó su producción al 100% luego de las afectaciones ocasionadas por la interrupción eléctrica registrada este lunes.Según la entidad, el suministro de agua potable comenzó a <b>restablecerse progresivamente en los puntos altos y sectores más alejados de la red de distribución </b>tanto en la ciudad capital como en el distrito de San Miguelito.El restablecimiento ocurre<b> tras el apagón que afectó varias zonas del país y que impactó las operaciones de la planta potabilizadora</b>, considerada la principal fuente de abastecimiento de agua potable para Panamá y San Miguelito.A través del comunicado, el IDAAN agradeció a la población por los reportes realizados mediante la línea 311 Panamá y pidió a los usuarios <b>hacer un uso moderado del agua para facilitar la recuperación total del sistema en el menor tiempo posible.</b>La institución también exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.