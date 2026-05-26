Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 26 de mayo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este martes 26 de mayo estará dominado por condiciones inestables, con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, especialmente en sectores del oriente panameño.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada persistieron fuertes tormentas dispersas en áreas de Guna Yala y Colón Costa Arriba, mientras que en Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas se registraron aguaceros aislados de variada intensidad.

Para la mañana, se esperan lluvias y tormentas sectorizadas desde Colón hasta Bocas del Toro. En Guna Yala continuarán los cielos nublados acompañados de lluvias ligeras a moderadas. Ya en horas de la tarde y noche, las precipitaciones seguirán sobre el centro y occidente del Caribe panameño, mientras que en Guna Yala volverían a intensificarse los aguaceros con actividad eléctrica.

En el Pacífico, el IMHPA prevé aguaceros entre aislados y dispersos desde la madrugada y durante la mañana en la región Oriental, Metropolitana, el este de Los Santos y el Golfo de Panamá. Estas condiciones también se extenderán progresivamente hacia Panamá Oeste, provincias centrales y sectores del occidente.

Durante la tarde, las lluvias más fuertes se concentrarán sobre Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Este y Darién, acompañadas de actividad eléctrica. Para la noche continuarán lluvias dispersas en la región oriental y aguaceros sobre el Golfo de Panamá.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24°C y 28°C, aunque en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta los 13°C. Las máximas alcanzarán entre 31.5°C y 35°C en gran parte del país.

Además, se esperan índices de radiación UV-B de moderados a altos en la región Metropolitana y Oriental, y muy altos en el resto del país.

Las autoridades recomiendan seguir las medidas de prevención emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).