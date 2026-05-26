Las distintas explicaciones de un apagón eléctrico en Panamá

Una jornada de apagones con versiones cruzadas y explicaciones fragmentadas dejó a la ciudadanía panameña sin fluido eléctrico y con más dudas que certezas el lunes 25 de mayo de 2026. A lo largo del día, la <b><a href="/tag/-/meta/etesa-empresa-de-transmision-electrica-s-a-">Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa)</a></b>, la distribuidora <b>Ensa</b>, la empresa minera <b><a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Cobre Panamá</a></b> y el <b>Ente Operador Regional (EOR)</b> ofrecieron reportes inconexos sobre las fallas que interrumpieron el suministro eléctrico, evidenciando una severa desconexión informativa ante eventos que afectaron la estabilidad del servicio nacional.La inestabilidad del <b>Sistema Interconectado Nacional (SIN)</b> no es nueva. Los reportes técnicos del sector confirman que este apagón generalizado ocurrió apenas días después de que el <b>Sistema Eléctrico Regional (SER)</b> sufriera otros <i>'eventos en cascada'</i> los días 21 y 22 de mayo. En esas ocasiones, la Planta Changuinola registró pérdidas de generación de <b>137 MW </b>y <b>174 MW</b> respectivamente, debilitando una red regional que volvió a mostrar fracturas este lunes.El primer incidente de la jornada ocurrió a las<b> 11:59 a.m. </b>La distribuidora <b>Ensa</b> informó a las <b>4:07 p.m.</b> (16:07 horas) mediante un comunicado que más de <b>29 mil clientes</b> de sectores como Tinajitas, Los Andes, Calzada Larga, vía Ricardo J. Alfaro y Costa del Este perdieron el servicio por siete minutos. Según el informe preliminar del <b>Centro Nacional de Despacho (CND)</b> citado por Ensa, la causa fue ajena a su red y se debió a un<i> 'disparo' </i>en la planta generadora de <b>Cobre Panamá</b>. Sin embargo, Etesa mantuvo un silencio total sobre este evento matutino y no confirmó ni negó la versión de la distribuidora.El panorama se agravó sustancialmente por la tarde. De acuerdo con la secuencia técnica detallada por el regulador regional, el colapso mayor inició a las 2:58 p.m. (14:58 horas), cuando <b>el sistema de Panamá registró una pérdida súbita de aproximadamente 400 MW de carga</b>. En ese preciso instante, <b>la red panameña exportaba 200 MW hacia Centroamérica</b>, lo que generó un desbalance violento de energía que los sistemas automáticos nacionales no pudieron contener, según el reporte del EOR.El impacto en la red interconectada fue inmediato. <b>Para evitar un apagón total desde el istmo hasta el norte del continente</b>, los sistemas de control de emergencia se activaron y <b>fracturaron el tendido regional en tres 'islas' eléctricas totalmente aisladas entre sí</b>. Panamá quedó confinado en solitario en la primera isla, mientras que <b>Costa Rica </b>y <b>Nicaragua</b> integraron la segunda, y <b>Honduras</b>, <b>El Salvador</b> y<b> Guatemala </b>se agruparon en la tercera.Debido al desbalance, el sistema regional experimentó un flujo descontrolado de potencia desde la red mexicana, alcanzando una inyección de<b> 510 MW</b> en el nodo de Los Brillantes, en <b>Guatemala</b>. Ante el riesgo de daños severos a la infraestructura de alta tensión, se disparó automáticamente la línea de interconexión de <b>400 kV México-Guatemala (Tapachula-Los Brillantes)</b>, interrumpiendo el flujo energético con el territorio mexicano.Este escenario hundió la frecuencia del sistema regional a un mínimo crítico de <b>59.03 Hz</b>. Para intentar estabilizar el suministro y frenar un colapso total en los países vecinos, <b>el esquema automatizado de emergencia ordenó el corte inmediato y obligatorio de 373 MW de carga a nivel centroamericano</b>, interrupción que dejó sin fluido eléctrico a cientos de miles de usuarios en la región.El proceso de normalización e interconexión fue complejo y tomó casi una hora debido a la inestabilidad remanente, según el EOR. Aunque la línea con México logró sincronizarse inicialmente a las 3:08 p.m. <b>(15:08 horas)</b>, el sistema volvió a sufrir una violenta oscilación de potencia a las <b>15:39</b> horas que abrió la interconexión una vez más. La estabilidad total del sistema integrado regional no se alcanzó sino hasta las <b>15:51 </b>horas.Frente a esta crisis, la empresa <b>Cobre Panamá</b> emitió un comunicado. Si bien<b> la minera reconoció que a las 11:59 a.m. se registró un evento puntual en una de sus unidades de generación</b>, enfatizó de forma tajante que este hecho no guardó relación alguna con la masiva interrupción del servicio eléctrico ocurrida durante la tarde en distintas zonas del país, atribuyendo esta última a condiciones climáticas adversas según datos preliminares de transmisión.Por su parte, la versión oficial de <b>Etesa </b>difirió drásticamente de la magnitud descrita por el operador regional. En sus comunicaciones emitidas a partir de las <b>5:31 p.m.</b> (17:31 horas), la empresa estatal limitó la explicación a una<b> 'incidencia en una de las líneas de 115 kilovoltios'</b> que transmite energía hacia la provincia de Colón y sectores de la ciudad capital, como Chilibre, la Locería, el Centro Bancario, San Francisco, Marañón y la Justo Arosemena. Etesa argumentó que las fuertes lluvias y tormentas eléctricas retrasaron los trabajos de sus cuadrillas en el campo. Según sus reportes, el servicio fue restablecido al <b>100% </b>en Colón y San Francisco a las <b>6:36 p.m. </b>(18:36 horas), y la normalización total del sistema fue lograda a las <b>7:15 p.m.</b> (19:15 horas)Al cierre de la jornada, la desconexión informativa quedó en evidencia: <b>mientras los organismos internacionales describieron un severo desbalance de carga regional que obligó a aislar eléctricamente a Panamá para contener los daños, las autoridades locales redujeron el problema a fallas de líneas específicas provocadas por el mal tiempo</b>. Como resultado, el usuario final quedó atrapado en un laberinto de explicaciones parciales según la fuente que se consultara.