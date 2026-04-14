Panamá roza los 1,900 MW de demanda eléctrica en una sola jornada

Estabilidad en los costos del pesar del incremento en el consumo, el aspecto económico ha mantenido una estabilidad notable. Según los reportes del CND, el 'Costo marginal del sistema' se situó la mayor parte del tiempo en los <b>$59.40</b>. Se observaron descensos puntuales hacia los <b>$54.34</b> entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., un alivio en el costo de generación justo antes de que la demanda alcanzara sus niveles máximos de la tarde.Esta radiografía energética permite comprender la complejidad detrás del interruptor de luz en los hogares y comercios, destacando <b>un sistema que debe equilibrar la fuerza de la naturaleza con una demanda ciudadana que no da tregua ante el sofocante clima tropical</b>.