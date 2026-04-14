Panamá roza los 1,900 MW de demanda eléctrica en una sola jornada

El sistema eléctrico de Panamá enfrenta su prueba de fuego estacional. El aumento de las temperaturas y la sensación térmica que caracteriza a los meses de marzo y abril han empujado la demanda de consumo, obligando a las plantas generadoras a entregar volúmenes de energía históricos para mantener el confort en hogares y comercios. Según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la actual temporada seca ha sido particularmente intensa. Marzo se posicionó como el mes más caluroso del año con un promedio nacional de 32.2°C, registrando picos extremos de 37.7°C en Macaracas, provincia de Los Santos. Esta realidad climática impactó directamente en el comportamiento eléctrico del país durante la primera quincena de abril.

El pulso de la demanda: Récord y picos horarios

Cifras del Centro Nacional de Despacho (CND), dependencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica,. S.A. (Etesa), el análisis de la “Demanda diaria” revela un patrón vinculado estrechamente al calor. El punto más crítico de consumo ocurre sistemáticamente a las 3:00 p.m. (hora 15). Bajo este escenario, el pasado viernes 10 de abril se alcanzó una demanda pico de 1,937 MW a las 15:51 horas, la más alta reportada en este ciclo. Si bien estas cifras rozan los 1,900 MW, los expertos señalan que el sistema ha mostrado resiliencia al no superar el consumo pico de más de 2,000 MW vistos en años anteriores, a pesar de que marzo de 2026 también mostró su fuerza con la demanda de 1,877 MW el viernes 17.

Hito en la producción: Máximo histórico de energía entregada

Para cubrir esa alta demanda de consumo, el sistema debió realizar un esfuerzo de producción sin precedentes. El mismo 10 de abril se registró el máximo histórico de energía entregada (generada) al sistema con un total de 37,742.81 MWh en un solo día. Este volumen de generación fue posible gracias a una matriz diversificada. Durante la jornada del 13 de abril, la tecnología “Hidros” lideró el suministro con 15,383.33 MWh, seguida por el “Gas Natural” con 11,566.79 MWh. Complementariamente, los parques “Eólicos” sumaron 5,970.91 MWh y la energía “Solar” registró 4,352.56 MWh, aprovechando la alta radiación solar del periodo.