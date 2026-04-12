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Sinaproc alerta por fuertes oleajes en el Caribe panameño: conoce las zonas en riesgo

De acuerdo con el pronóstico, varias regiones del Caribe enfrentarán condiciones peligrosas.
De acuerdo con el pronóstico, varias regiones del Caribe enfrentarán condiciones peligrosas. Deposit Photo
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Laura Chang
  • 12/04/2026 13:42
La alerta se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del 14 de abril de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño, debido a la intensificación de los vientos del norte que generarán oleajes elevados y mar picado.

La alerta, basada en reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del 14 de abril de 2026.

Oleajes de hasta 2.4 metros: zonas afectadas

De acuerdo con el pronóstico, varias regiones del Caribe enfrentarán condiciones peligrosas:

- Caribe Occidental (Bocas del Toro y norte de Veraguas): olas entre 1.5 y 2.0 metros

- Caribe Central (Colón, Costa Abajo y Costa Arriba): olas entre 1.5 y 2.2 metros

- Caribe Oriental (comarca Guna Yala): olas entre 1.8 y 2.4 metros

Además, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 40 km/h, aumentando el riesgo en el mar.

Riesgo para bañistas y embarcaciones

Las autoridades advierten que estas condiciones representan un riesgo moderado, especialmente para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y personas que ingresen al mar.

Recomendaciones clave de SINAPROC

Ante este escenario, el SINAPROC recomienda:

- Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado

- Extremar medidas de seguridad en actividades marítimas

- Seguir indicaciones de autoridades y guardavidas

- Mantener vigilancia sobre niños en áreas costeras

- Reportar emergencias al 911 o 520-4426

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