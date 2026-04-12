Sinaproc alerta por fuertes oleajes en el Caribe panameño: conoce las zonas en riesgo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño, debido a la intensificación de los vientos del norte que generarán oleajes elevados y mar picado.

La alerta, basada en reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se mantiene vigente hasta las 11:59 p.m. del 14 de abril de 2026.

Oleajes de hasta 2.4 metros: zonas afectadas

De acuerdo con el pronóstico, varias regiones del Caribe enfrentarán condiciones peligrosas:

- Caribe Occidental (Bocas del Toro y norte de Veraguas): olas entre 1.5 y 2.0 metros

- Caribe Central (Colón, Costa Abajo y Costa Arriba): olas entre 1.5 y 2.2 metros

- Caribe Oriental (comarca Guna Yala): olas entre 1.8 y 2.4 metros

Además, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 40 km/h, aumentando el riesgo en el mar.

Riesgo para bañistas y embarcaciones

Las autoridades advierten que estas condiciones representan un riesgo moderado, especialmente para embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales y personas que ingresen al mar.

Recomendaciones clave de SINAPROC

Ante este escenario, el SINAPROC recomienda:

- Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado

- Extremar medidas de seguridad en actividades marítimas

- Seguir indicaciones de autoridades y guardavidas

- Mantener vigilancia sobre niños en áreas costeras

- Reportar emergencias al 911 o 520-4426