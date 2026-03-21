Sinaproc emiten aviso de prevención por lluvias vigente para todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este sábado 21 de marzo un aviso de prevención ante condiciones de inestabilidad atmosférica que provocarán lluvias de intensidad variable en gran parte de Panamá hasta el 22 de marzo.

De acuerdo con el Sinaproc, el aviso se mantiene vigente desde las 6:39 a.m. de este 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. de este 22 de marzo, período en el que se esperan acumulados significativos de precipitación.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las áreas bajo mayor vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte, sur y centro), Colón, Darién y la comarca Emberá, así como los sectores marítimos del país.

Además, otras regiones, como Chiriquí, Coclé, Panamá, Panamá Oeste y la comarca Guna Yala podrían verse afectadas por lluvias moderadas.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento.

Ante este panorama, el Sinaproc recomendó a la población evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos, limpiar desagües y asegurar techos y objetos sueltos.

También instó a conducir con precaución y evitar actividades marítimas si no se cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas.

En caso de emergencia, las autoridades recordaron que están disponibles las líneas 911 y 520-4426, mientras continúan las labores de monitoreo y coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta en todo el país.