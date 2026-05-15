Ministerio Público: Unos 50 panameños son estafados cada día

Suena el teléfono. Una voz desconocida alerta que un familiar está enfermo y necesita ayuda urgente. El desconocido en el teléfono le da el nombre de su nieto o sobrina. No hay tiempo que perder, dice la voz. Se necesita una transferencia inmediata de dinero para pagar el procedimiento, la vida del familiar está en peligro.

Esté es uno de muchos escenarios que presentan estafadores alrededor del país cada día. Otras variantes son promesas para resolver trámites migratorios, supuestos errores en la cuenta bancaria, planes vacacionales, compra de vehículos y mucho más. Detrás de cada engaño, un hombre o mujer (muchas veces dentro de un centro penitenciario) esperando atrapar a su propia víctima.

El fiscal Aristides García advierte que cada día entre 20 y 50 panameños caen víctimas de estafas. De acuerdo a las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio Público, durante los primeros 4 meses del año se reportaron 2,279 estafas y fraudes alrededor del país. Esto representa un aumento de más de 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Esto es un tipo penal que vulnera la confianza de las víctimas”, explicó García a La Estrella de Panamá. Advierte que una de las modalidades que ha ganado fuerza son los supuestos “premios”. “A las personas las llaman, los estafadores se hacen pasar por una telefónica, les indican que se ganaron un premio y resulta que es falso. Son sumas de 20,000, 50,000 dólares. Hacen el contacto con la víctima y le dicen de que tiene que pagar una serie de impuestos”, detalló.

El fiscal hace un llamado a ser más precavido, a tener malicia en estos casos. Si no han participado en ningún sorteo o concurso, no pensar que se ganaron un premio. Si les hacen referencia a su banco, llamen directamente al banco y verifiquen. Si les van a vender un terreno, verificar el Registro Público para el estatus del bien.

“Si ese terreno se encuentra en juicio de sucesión, porque ocurre que muchos de los familiares están en un juicio y pues se ponen a vender el terreno y quedan por fuera los demás, y ahí viene el litigio, porque al final que hacen el juicio de sucesión, la víctima queda afectada”, compartió.

El fiscal detalló que se mantienen investigaciones desde pequeñas sumas de dinero, hasta decenas de millones de dólares. Compartió que trabaja en una dónde una persona transfirió más de un cuarto de millón de dólares a un estafador que había prometido un millón de dólares.

El subcomisionado, Yeisson Díaz, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, explicó que aunque hay víctimas de todas las edades, los adultos mayores son especialmente vulnerables.

“Muchas veces viven solos, no tienen familiares cercanos que estén con ellos en la actualidad y que les dé algún tipo de asesoramiento con respecto a las medidas de seguridad que deben de tener. Otras son del interior que no están ligadas al tema de las redes sociales. Niños comúnmente los llaman y suministran algún tipo de información familiar, se creen el tema de los premios, son citados, van y se prestan para otro tipo de actividad delictiva,” explicó. “En otros casos también que tenemos que utilizan la llamada telefónica para extorsionar a la familia, le dicen que tienen a los menores privados de libertad. Sin embargo es mentira, solamente que los tienen ocupados en la línea para que los familiares cuando lo llamen no puedan contestarle”.

¿Cómo consiguen los criminales la información personal de sus víctimas?

Díaz señala a las redes sociales como Facebook, Instagram, X, TikTok y demás. Muchas personas comparten en estas redes información personal desde números de teléfono hasta fotos y nombres de familiares, amistades y seres queridos.

En los últimos meses también se han reportado casos de ataques cibernéticos de alto perfil a instituciones como la Caja de Seguro Social, poniendo a disposición de los delincuentes información detallada sobre sus potenciales víctimas.

“Hay bases de datos a la que ellos (los delincuentes) pueden entrar, puede ser que han entrado a esas bases de datos también. No se descarta porque tiene la información de las víctimas. Por ejemplo, con la base de datos del Tribunal Electoral ellos consiguen nombre, datos, teléfonos y van llamando aleatoriamente a las víctimas”, explicó el fiscal García.

Para las autoridades, las principales recomendaciones a la ciudadanía es verificar, investigar y preguntar siempre que alguien se les acerque con una de estas propuestas. Acercarse a las instituciones, hablar con familiares, todo puede ayudar a prevenir una estafa.

Y en caso de ser víctima de la estafa, no tener vergüenza y denunciar ante las autoridades con todos los detalles pertinentes.

“Pongan la respectiva denuncia, no importa el monto, lo importante es identificar quiénes son los que están orquestando este tipo de delito”, sentenció el subcomisionado Díaz.