Ministerio de Salud descarta nuevos casos de sarampión tras monitoreo de 439 contactos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la tarde de este viernes 15 de mayo que no se han detectado nuevos casos de sarampión en el país tras el seguimiento epidemiológico realizado a 439 contactos directos de las dos personas diagnosticadas recientemente con casos importados de la enfermedad.

La entidad explicó que los equipos de respuesta rápida mantienen la vigilancia en varias regiones del país, entre ellas Bocas del Toro, Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Panamá Este, Colón y Coclé.

Según el Minsa, hasta el momento ninguna de las personas monitoreadas ha resultado positiva por sarampión.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención contra esta enfermedad e indicaron que las dosis están disponibles de forma gratuita en las instalaciones públicas de salud.

El Minsa también pidió a la población acudir a los centros médicos en caso de presentar síntomas como fiebre alta, sarpullido o exantema en la piel, tos, secreción nasal, ojos rojos, conjuntivitis, malestar general o manchas blancas dentro de la boca.

Además, recordó que las únicas fuentes oficiales para informar sobre la situación del sarampión en Panamá son el Minsa y la Caja de Seguro Social.