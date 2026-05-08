El Minsa detecta el primer caso importado de sarampión en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó al mediodía este viernes 8 de mayo el primer caso importado de sarampión en el país, correspondiente a un viajero internacional que ingresó a Panamá por la frontera con Costa Rica, ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud mediante las pruebas de laboratorio dispuestas de acuerdo con el protocolo fijado para atender estos casos, destacó el Minsa.

Asimismo, la entidad informó que la persona había visitado diversos países, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

El paciente fue atendido en un hospital privado, donde se le tomó la muestra que finalmente confirmó el diagnóstico de sarampión.

El Minsa aseguró en su comunicado que, desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rapida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron de forma inmediata diversas acciones de control epidemiológico como la investigación y el seguimiento de los contactos, la verificación de los esquemas de vacunación, el bloqueo vacunal en personas expuestas, la vigilancia epidemiológica en sitios identificados, y la coordinación interinstitucional para la prevención y el control.

Las autoridades sanitarias también informaron sobre un segundo caso sospechoso bajo estudio, correspondiente a una viajera con síntomas compatibles con el sarampión.

El Minsa recuerda que los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, erupción o manchas en la piel, tos, congestión nasal, ojos rojos y malestar general.

Además, la entidad resaltó que toda persona que presente síntomas compatibles o antecedentes recientes de viaje o contacto con viajeros internacionales que pudieran ser portadores de la enfermedad, deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas.