Tren Panamá-David frena obra del Tribunal Electoral en Coclé

Durante la sesión, diputados también consultaron sobre el mecanismo de contratación y las garantías de seguridad del proyecto, especialmente tras recientes alertas sobre posibles ataques informáticos a instituciones públicas.Martínez confirmó que el contrato relacionado con la <b>solución tecnológica tendrá una duración de 10 años y aseguró que la empresa seleccionada cuenta con experiencia previa en proyectos similares desarrollados en Perú y Colombia.</b>Añadió que la escogencia tomó en cuenta <b>recomendaciones de CAF y el aval técnico de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)</b>.La diputada Prado manifestó preocupación sobre la seguridad de la información personal que manejará la plataforma digital, tomando en cuenta recientes casos de vulneraciones informáticas registrados en entidades públicas.'Hay que tener en cuenta que últimamente se han dado anuncios de posibles hackeos a varias instituciones que ponen en riesgo información sensitiva y personal de miles de panameños', señaló.En respuesta, Martínez aseguró que la seguridad fue uno de los principales criterios para seleccionar a la empresa encargada del sistema y añadió que el contrato incluye una fianza de cumplimiento relacionada con la protección de la información.Además del wallet digital, la comisión aprobó otros $944,180 para cubrir pagos pendientes de contratos tecnológicos vigentes desde 2023.