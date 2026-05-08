Imputan cargos por presunto peculado a exrepresentante de San Francisco

El exrepresentante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, fue imputado por el presunto delito de peculado, en un proceso relacionado con el uso de fondos de inversión social durante el quinquenio anterior en la junta comunal del mencionado corregimiento.

Según Pérez Herrera, el juez de garantías le impuso como medida cautelar el impedimento de salida del país, mientras avanzan las investigaciones.

A su salida del sistema penal acusatorio en plaza Ágora, Pérez Herrera aseguró que ha colaborado con la Fiscalía durante el proceso y destacó que no se ordenó detención preventiva en su contra.

El caso se originó tras una denuncia presentada por la actual administración de la Autoridad Nacional de Descentralización por el supuesto uso injustificado de partidas de inversión social.

Posteriormente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que concluyó con la existencia de una presunta lesión patrimonial al Estado.