Fiscalía Anticorrupción allana junta comunal de Ancón por investigación a representante

Personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó este viernes 8 de mayo unas diligencias de allanamiento en la junta comunal del corregimiento de Ancón en medio de una investigación que se realiza a la representante Yamireth Batista.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los operativos estarían relacionados con denuncias presentadas la semana pasada contra Batista por presuntos malos manejos de fondos públicos y posibles actos de maltrato laboral.

Durante las diligencias, según TVN Noticias, funcionarios del Ministerio Público inspeccionaron varias oficinas dentro de la sede comunal, bajo la coordinación de la fiscal.

Las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre los hallazgos obtenidos durante el allanamiento ni sobre posibles medidas cautelares derivadas de la investigación.

Batista mantiene actualmente tres presuntas querellas interpuestas por exfuncionarios que laboraron con ella entre 2024 y 2026.