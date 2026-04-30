Caen exfuncionarios por un presunto desfalco en un instituto de Don Bosco durante el operativo ‘Pupitre’

Tres personas, entre ellas dos exfuncionarios y un particular, fueron aprehendidas este jueves 30 de abril como parte de la operación “Pupitre”, desarrollada por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las aprehensiones se realizaron en medio de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Instituto Profesional y Técnico Don Bosco, que habría generado una lesión económica aproximada de 130 mil dólares.

Estas diligencias se llevaron a cabo en los sectores de Nuevo Belén y Don Bosco, donde se ejecutaron allanamientos en tres residencias, con autorización de un juez de garantías.

Durante los operativos, las autoridades lograron ubicar documentación vinculada a la investigación, la cual será incorporada como evidencia dentro del proceso.

Según las autoridades, dos de los aprehendidos ocuparon cargos directivos en el centro educativo afectado.

El caso se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, remitido a la Fiscalía Anticorrupción este 15 de abril de 2026.

El documento señala presuntas irregularidades en la gestión de fondos provenientes de matrículas, bienestar estudiantil y recursos de autogestión del plantel.

Los aprehendidos serán presentados ante jueces de garantías, quienes deberán decidir sobre la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la posible aplicación de medidas cautelares.