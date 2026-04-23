Dos exalcaldes del PRD aprehendidos en las últimas 48 horas por corrupción

Dos exalcaldes y otras exautoridades locales han sido aprehendidos durante las últimas 48 horas por casos relacionados con corrupción.

Este jueves fue aprehendido el exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, y el día anterior, miércoles, ocurrió lo mismo con el exalcalde de Colón, Alex Lee, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El exalcalde de La Chorrera fue aprehendido durante una diligencia desarrollada en el sector de Potrero Grande, en la provincia de Panamá Oeste, como parte de la operación denominada Refugio Seguro.

La acción fue ejecutada por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, el exalcalde y otro exfuncionario son investigados por el presunto delito de peculado por malversación, en perjuicio del Municipio de La Chorrera.

Junto al exalcalde Velásquez, se aprehendió a un exfuncionario, ambos vinculados a una investigación por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por malversación de fondos en perjuicio del Municipio de La Chorrera, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Las diligencias se realizaron en distintos puntos del distrito, donde además se logró ubicar documentación relevante relacionada con la investigación, la cual se inició en el año 2025, añadió el comunicado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades están relacionadas con el uso de fondos provenientes del programa de Impuesto de Bienes, destinado a la construcción de un hogar para adultos mayores en la provincia de Panamá Oeste. No obstante, la obra fue edificada en un terreno privado y no cumplió con lo establecido en el contrato.

Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de abandono y deterioro, pese a haber recibido los recursos estatales.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes de los jueces de garantías, quienes determinarán la legalidad de la aprehensión, la formulación de cargos y las medidas cautelares que solicitará el Ministerio Público.

El miércoles, la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron al exalcalde de Colón, Alex Lee, en un operativo en el que, además, detuvieron a otras personas, entre funcionarios y exfuncionarios, en Barrio Norte y Barrio Sur, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, que dejó un perjuicio económico al Estado de más de 6 millones de dólares.

Las diligencias se desarrollaron en las residencias de estas personas, donde además la Fiscalía ubicó indicios relacionados con las investigaciones, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

El tesorero y el representante de Barrio Norte fueron aprehendidos por el delito de peculado agravado en perjuicio de la junta comunal de ese corregimiento, relacionado con el Programa de Interés Social. Igualmente, el extesorero y el exrepresentante de Barrio Sur son investigados por peculado agravado en perjuicio del Estado.

Esto forma parte de dos investigaciones que desarrolla la Procuraduría de la Nación, según informes de auditoría de la Contraloría. Se trata de irregularidades administrativas, como insuficiente documentación que sustentara los gastos de fondos públicos asignados a las juntas comunales, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Las investigaciones del Ministerio Público generaron la reacción del PRD, que en un comunicado pide que se respete la presunción de inocencia.

“Lo que hoy ocurre no puede interpretarse como un hecho aislado. La acumulación de procesos y actuaciones en un mismo contexto obliga a reflexionar con seriedad sobre la forma en la que se están desarrollando ciertas acciones (...) confesión y utilización de informes y supuestas evidencias cuya consistencia y veracidad generan dudas razonables”.

El colectivo denuncia la utilización de informes con inconsistencias y la adopción de medidas que, por su naturaleza, resultan desproporcionadas y afectan derechos fundamentales.

No solo los dos exalcaldes enfrentan procesos legales; el exdiputado Héctor Brand y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo también mantienen investigaciones abiertas.

“Exigimos a las autoridades competentes actuar con objetividad, transparencia y respeto absoluto al marco constitucional, garantizando que cada proceso se desarrolle conforme a la ley y sin interferencias de ningún tipo”, reclamó el PRD en el comunicado.