Cómo Abelardo de la Espriella conquistó la clase media y derrotó a Iván Cepeda en primera vuelta

La victoria de <b>Abelardo de la Espriella </b>en la primera vuelta presidencial de <b>Colombia </b>no solo sorprendió por haber superado al candidato oficialista <b>Iván Cepeda</b>. También llamó la atención por el nivel de participación ciudadana, <b>que alcanzó el 58%, la cifra más alta registrada en la historia electoral del país</b>.Un análisis realizado por el medio colombiano<b> La Silla Vacía</b>, basado en <b>el escrutinio del 99,97 % de las mesas de votación</b>, revela que el triunfo de <b>De la Espriella </b>fue impulsado por una combinación de factores políticos y sociales que modificaron el comportamiento electoral de importantes sectores urbanos.Según el estudio, <b>el candidato logró consolidar el voto tradicional de la derecha y, al mismo tiempo, atraer parte de los electores de sectores populares y de clase media que en 2022 respaldaron al presidente Gustavo Petro</b> o a otras opciones políticas.La investigación concluye que el fenómeno electoral de <b>De la Espriella</b> se explica, en buena medida, <b>por el desgaste de los discursos tradicionales tanto del oficialismo como de los partidos históricos</b>, lo que abrió espacio para una propuesta con rasgos populistas capaz de conectar con segmentos diversos de la población.