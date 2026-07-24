Canal de Panamá evalúa empresas para proyecto de Corredor Energético

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cerró este jueves 23 de julio de 2026 el periodo de recepción de documentos para las empresas aspirantes a precalificar en el proyecto del Corredor Energético, una iniciativa concebida para el manejo y transporte de líquidos de gas natural a través del país.

El proceso, que inició el 30 de enero de 2026 bajo el Reglamento de Concesiones de la ACP, entra en una fase de revisión legal, técnica y financiera. Durante los casi seis meses que duró la etapa inicial, la entidad emitió tres enmiendas al pliego original y habilitó un periodo de consultas para las empresas interesadas.

La entidad no divulgó la cantidad de empresas que entregaron documentación ni los nombres de los consorcios participantes. Según el procedimiento comunicado, la lista oficial de los precalificados se publicará una vez concluya la revisión de las credenciales.

Las corporaciones que resulten seleccionadas pasarán a una segunda etapa de diálogo directo e interacción técnica con la administración de la vía, antes de la presentación formal de ofertas finales.

El proyecto busca ampliar la oferta logística del Canal de Panamá frente a las variaciones en la demanda energética global. Con esta infraestructura, la vía interoceánica pretende captar un mayor volumen de comercio de gas natural licuado sin depender exclusivamente de los transitados calados de los esclusajes.

A partir de la publicación del listado oficial, la ACP definirá los plazos de la siguiente ronda de negociación con los competidores preseleccionados.