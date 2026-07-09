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Economía

Empresas entregarán este 9 de julio su precalificación para los puertos del Canal de Panamá

Tras recibir algunas enmiendas y adendas, el Canal se vió obligada a extender el tiempo para atender las consultas y comentarios recibidos durante la fase de precalificación.
Tras recibir algunas enmiendas y adendas, el Canal se vió obligada a extender el tiempo para atender las consultas y comentarios recibidos durante la fase de precalificación. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/07/2026 12:12
La iniciativa contempla el desarrollo de terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers

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Este jueves 9 de julio, el Canal de Panamá recibirá los documentos de las empresas que deseen participar en el Pliego de Precalificación para la construcción de las terminales portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, recordó que el 30 de enero se presentaron los pliegos de precalificación para que las empresas conocieran las condiciones de participación.

Reconoció que, tras recibir algunas enmiendas y adendas, se vieron obligados a extender el tiempo para atender las consultas y comentarios recibidos durante la fase de precalificación.

“Esperamos recibir la documentación el próximo 9 de julio. Las condiciones están definidas claramente en el período de precalificación”, comentó Icaza.

Conectividad

El proceso de precalificación permanecerá abierto hasta este 9 de julio de 2026 a las 3:00 p.m., por lo que los interesados cuentan con 32 días para presentar la documentación requerida. El período de consultas se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.

La iniciativa contempla el desarrollo de terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers, dos áreas consideradas estratégicas para complementar las operaciones logísticas vinculadas al Canal de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística del país, ampliar las capacidades complementarias a la vía interoceánica y aprovechar las oportunidades derivadas de la evolución del comercio marítimo internacional.

La ACP sostiene que estas terminales contribuirán al desarrollo de un sistema portuario más competitivo y eficiente, capaz de responder a las nuevas exigencias del mercado global y reforzar la posición de Panamá como centro logístico regional.

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