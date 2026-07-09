Empresas entregarán este 9 de julio su precalificación para los puertos del Canal de Panamá

El proceso de precalificación permanecerá abierto hasta este 9 de julio de 2026 a las 3:00 p.m., por lo que los interesados cuentan con 32 días para presentar la documentación requerida. El período de consultas se mantendrá vigente hasta el 15 de junio.La iniciativa contempla el desarrollo de terminales portuarias de transbordo de contenedores en Corozal y Telfers, dos áreas consideradas estratégicas para complementar las operaciones logísticas vinculadas al Canal de Panamá.De acuerdo con la entidad, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística del país, ampliar las capacidades complementarias a la vía interoceánica y aprovechar las oportunidades derivadas de la evolución del comercio marítimo internacional.La ACP sostiene que estas terminales contribuirán al desarrollo de un sistema portuario más competitivo y eficiente, capaz de responder a las nuevas exigencias del mercado global y reforzar la posición de Panamá como centro logístico regional.