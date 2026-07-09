Empresas entregarán este 9 de julio su precalificación para los puertos del Canal de Panamá

Este jueves 9 de julio, el Canal de Panamá recibirá los documentos de las empresas que deseen participar en el Pliego de Precalificación para la construcción de las terminales portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, recordó que el 30 de enero se presentaron los pliegos de precalificación para que las empresas conocieran las condiciones de participación.

Reconoció que, tras recibir algunas enmiendas y adendas, se vieron obligados a extender el tiempo para atender las consultas y comentarios recibidos durante la fase de precalificación.

“Esperamos recibir la documentación el próximo 9 de julio. Las condiciones están definidas claramente en el período de precalificación”, comentó Icaza.