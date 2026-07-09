Escuelas de manejo pactan tarifa mínima de $300 y eliminan la libre competencia en Panamá

Un giro radical enfrenta el mercado de la enseñanza de conducción en el país. Los representantes de las escuelas de manejo de Panamá acordaron establecer una tarifa mínima nacional de $300 para los cursos dirigidos a conductores principiantes. La medida anula el esquema previo, bajo el cual cada centro fijaba de manera autónoma sus precios de acuerdo con la oferta y la demanda.

El acuerdo de “autorregulación” se pactó el pasado 4 de julio en una reunión celebrada en Penonomé, provincia de Coclé, que concentró a la mayoría de las empresas del sector. Según los promotores de la iniciativa, el ajuste busca estandarizar la calidad de la formación vial y garantizar la sostenibilidad de los negocios, los cuales operaban bajo un esquema de precios libres que permitía opciones más económicas para los estudiantes.

En una entrevista con Telemetro Reporta, la representante de la escuela de manejo Shaloon, Gina Tursi, detalló que el consenso fijó los $300 como el cobro base e indiscutible para quienes tramitan su licencia por primera vez. Añadió que, antes de este pacto, su propio centro mantenía precios de lista de $350, pero aplicaba descuentos que bajaban el costo en beneficio de la economía estudiantil, una práctica de flexibilización que desaparece con el nuevo suelo tarifario.

A pesar de que la fijación conjunta de precios mínimos restringe la competencia en perjuicio del consumidor, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no rechazó la medida de inmediato. El director de la institución, Nicolás Brea, confirmó que espera la entrega formal del documento legal para evaluar la viabilidad de la propuesta y decidir si el Gobierno otorga el visto bueno a la tarifa unificada.

Brea vinculó la evaluación de estas tarifas a un plan de reestructuración institucional que busca transformar la relación con los centros de enseñanza. La administración de la ATTT planteó la posibilidad de sustituir los registros anuales actuales por contratos de concesión formalizados. Dichos contratos garantizarían a las escuelas la exclusividad y permanencia del servicio por un período de 10 años, prorrogables por un tiempo idéntico.

Actualmente, el registro oficial de la ATTT contabiliza 99 escuelas de manejo autorizadas en el territorio nacional. Estas empresas pasan por inspecciones periódicas y renovación de documentos cada año para certificar seguros de vehículos, cumplimiento de normas viales y pago de impuestos, un ecosistema comercial que ahora busca blindarse mediante tarifas fijas y contratos estatales a largo plazo.