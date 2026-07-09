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Mulino anuncia bloqueo de drones sobre cárceles para evitar ingreso de drogas y armas

El presidente Mulino revela nueva medida de seguridad: bloquearán drones en zonas penitenciarias
El presidente Mulino revela nueva medida de seguridad: bloquearán drones en zonas penitenciarias Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/07/2026 13:09
El Gobierno de Panamá prepara un mecanismo para bloquear vuelos de drones sobre las cárceles, anunció el presidente José Raúl Mulino.

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El presidente José Raúl Mulino anunció que el Gobierno pondrá en marcha un sistema de bloqueo del espacio aéreo sobre los centros penitenciarios del país, con el objetivo de impedir el uso de drones para transportar o lanzar objetos prohibidos dentro de las cárceles.

El mandatario explicó que la medida busca evitar que desde áreas cercanas se utilicen aeronaves no tripuladas para introducir drogas, armas u otros artículos ilícitos a los centros de detención.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó Mulino.

Pruebas buscan reforzar la seguridad penitenciaria

El presidente detalló que la tecnología fue sometida a pruebas la semana pasada como parte del proceso para su implementación, con miras a fortalecer la seguridad en las instalaciones penitenciarias.

Mulino señaló que el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles representa uno de los principales retos para el sistema penitenciario, por lo que se buscan nuevas herramientas de control que permitan reducir estas prácticas.

La medida forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para reforzar la vigilancia en los centros penitenciarios y evitar que dispositivos aéreos no tripulados sean utilizados para facilitar actividades ilícitas.

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