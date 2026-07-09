Mulino anuncia bloqueo de drones sobre cárceles para evitar ingreso de drogas y armas

El presidente detalló que la tecnología fue sometida a pruebas la semana pasada como parte del proceso para su implementación, con miras a fortalecer la seguridad en las instalaciones penitenciarias.Mulino señaló que el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles representa uno de los principales retos para el sistema penitenciario, por lo que se buscan nuevas herramientas de control que permitan reducir estas prácticas.La medida forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno para reforzar la vigilancia en los centros penitenciarios y evitar que dispositivos aéreos no tripulados sean utilizados para facilitar actividades ilícitas.