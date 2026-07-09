Mulino anuncia bloqueo de drones sobre cárceles para evitar ingreso de drogas y armas

El presidente José Raúl Mulino anunció que el Gobierno pondrá en marcha un sistema de bloqueo del espacio aéreo sobre los centros penitenciarios del país, con el objetivo de impedir el uso de drones para transportar o lanzar objetos prohibidos dentro de las cárceles.

El mandatario explicó que la medida busca evitar que desde áreas cercanas se utilicen aeronaves no tripuladas para introducir drogas, armas u otros artículos ilícitos a los centros de detención.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó Mulino.