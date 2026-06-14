Hallan droga, dinero y celulares durante ‘Operación Cerrojo’ en cárcel de Penonomé

Un operativo de gran escala realizado por los estamentos de seguridad en el Centro Penitenciario de Penonomé permitió el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una amplia cantidad de artículos prohibidos dentro de las instalaciones carcelarias.

La acción, denominada “Operación Cerrojo”, fue ejecutada por unidades de la Policía Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), como parte de las estrategias orientadas a fortalecer el control y el orden dentro del sistema penitenciario panameño.

En el operativo participaron 395 unidades de los organismos de seguridad, quienes intervinieron 12 celdas que albergan a una población de 679 privados de libertad.

Las autoridades desarrollaron requisas exhaustivas en distintos sectores del penal con el objetivo de detectar objetos y sustancias cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades lograron decomisar 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas. Además, se ubicaron y confiscaron $4,282.50 en efectivo, una suma que ahora será objeto de las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas dentro del centro penitenciario.

Entre los artículos incautados también destacan 78 teléfonos celulares, dispositivos cuyo ingreso y uso están prohibidos en las cárceles debido a que pueden ser utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los penales. Asimismo, fueron decomisados 34 televisores y un router para conexión a internet.

Las autoridades informaron que, en total, se retiraron 1,146 artículos prohibidos de diversa índole, aunque no se detalló la naturaleza específica de todos los objetos encontrados durante las requisas.

Las evidencias decomisadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para los trámites e investigaciones correspondientes, mientras continúan las acciones de vigilancia y control en los distintos centros penitenciarios del país.