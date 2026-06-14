Hallan droga, dinero y celulares durante ‘Operación Cerrojo’ en cárcel de Penonomé

Un operativo de gran escala realizado por los estamentos de seguridad en el <b>Centro Penitenciario de Penonomé</b> permitió el decomiso de <b>presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una amplia cantidad de artículos prohibidos dentro de las instalaciones carcelarias</b>.La acción, denominada 'Operación Cerrojo', fue ejecutada por unidades de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b> bajo la coordinación del <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública (Minseg)</a></b>, como parte de las estrategias orientadas a fortalecer el control y el orden dentro del sistema penitenciario panameño.En el operativo participaron 395 unidades de los organismos de seguridad, quienes<b> intervinieron 12 celdas que albergan a una población de 679 privados de libertad</b>. Las autoridades <b>desarrollaron requisas exhaustivas en distintos sectores del penal con el objetivo de detectar objetos y sustancias cuya posesión está prohibida dentro de los centros penitenciarios</b>.Como resultado de las inspecciones, <b>las autoridades lograron decomisar 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas. Además, se ubicaron y confiscaron $4,282.50 en efectivo</b>, una suma que ahora será objeto de las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas dentro del centro penitenciario.Entre los artículos incautados <b>también destacan 78 teléfonos celulares, dispositivos cuyo ingreso y uso están prohibidos en las cárceles</b> debido a que pueden ser utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los penales. Asimismo, <b>fueron decomisados 34 televisores y un router para conexión a internet</b>.Las autoridades informaron que, en total, <b>se retiraron 1,146 artículos prohibidos de diversa índole, aunque no se detalló la naturaleza específica de todos los objetos encontrados durante las requisas</b>.Las evidencias decomisadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para los trámites e investigaciones correspondientes, mientras continúan las acciones de vigilancia y control en los distintos centros penitenciarios del país.