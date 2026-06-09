Drones se convierten en la nueva amenaza para la seguridad de las cárceles panameñas

La Policía Nacional detalló que, en lo que va de 2026, ha decomisado más de 1,349 drones utilizados para intentar introducir artículos prohibidos en distintos centros penitenciarios del país.

Según la institución, los hallazgos son resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias, los cuales han permitido detectar nuevas modalidades empleadas por redes delictivas para vulnerar los controles de seguridad en las cárceles.

Las autoridades señalaron que estas organizaciones utilizan drones comerciales y equipos modificados para transportar objetos ilícitos hacia el interior de los centros penales, evidenciando un aumento en la sofisticación de los métodos empleados.

Como parte de las investigaciones y acciones de control, también se han logrado importantes decomisos relacionados con estas operaciones.

Entre los artículos incautados figuran 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores, 1,855 teléfonos celulares con sus respectivos cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

La Policía Nacional destacó que los resultados obtenidos son producto de las inspecciones permanentes, la vigilancia tecnológica y los controles de ingreso implementados en los distintos recintos penitenciarios.

Ante esta situación, la entidad ha reforzado sus mecanismos de detección y respuesta frente al uso de drones, mediante la ejecución de patrullajes aéreos y terrestres, así como la capacitación constante del personal penitenciario y operativo encargado de la seguridad de los centros carcelarios.