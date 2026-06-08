Tensión en La Joya: Familiares de reclusos denuncian restricciones por ingreso de alimentos

Momentos de tensión se registraron la mañana de este lunes 8 de junio, en los alrededores del complejo penitenciario La Joya, luego de que familiares de privados de libertad protestaran por las restricciones impuestas al ingreso de alimentos, artículos de aseo y otros insumos destinados a los reclusos.

Unidades de control de multitudes intervinieron en el lugar y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de personas que se encontraba en la entrada principal del penal manifestando su descontento.

En declaraciones brindadas en la edición matutina de TVN Noticias, los familiares denunciaron que no se les permitió ingresar los llamados “valores”, alimentos preparados, productos secos, artículos de higiene personal, ropa y otros insumos para los privados de libertad.

Algunos de los manifestantes aseguraron que durante las recientes requisas realizadas dentro del centro penitenciario fueron decomisados o retirados diversos artículos pertenecientes a los reclusos, por lo que intentaban entregar nuevos suministros.

La situación provocó la llegada de más unidades antidisturbios, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y otros estamentos de seguridad para reforzar la vigilancia en los alrededores del penal, según dio a conocer el medio.

Asimismo, en las entrevistas realizadas por TVN Noticias, los familiares indicaron que no habían recibido información clara sobre cuándo podrán reanudarse las visitas ni el ingreso de alimentos y artículos de primera necesidad.

Las protestas ocurren días después de los operativos de seguridad realizados en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, tras la evasión masiva de privados de libertad registrada la semana pasada. Durante las requisas, las autoridades decomisaron armas de fuego, teléfonos celulares, antenas satelitales, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos.

Por su parte, fuentes del Sistema Penitenciario informó que las restricciones forman parte de las medidas de seguridad anunciadas previamente y que los centros penitenciarios permanecen bajo control operativo mientras continúan las inspecciones y acciones para reforzar el orden interno, según detalló TVN.

Las autoridades señalaron que una vez concluyan los operativos y se garantice el control total de la situación, se evaluará el restablecimiento de la dinámica habitual para el ingreso de visitas y suministros a los privados de libertad.