Tensión en La Joya: Familiares de reclusos denuncian restricciones por ingreso de alimentos

Momentos de tensión se registraron la mañana de este lunes 8 de junio, en los alrededores del complejo penitenciario La Joya, luego de que familiares de privados de libertad protestaran por las restricciones impuestas al ingreso de alimentos, artículos de aseo y otros insumos destinados a los reclusos.Unidades de control de multitudes intervinieron en el lugar y<b> utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de personas que se encontraba en la entrada principal</b> del penal manifestando su descontento.En declaraciones brindadas en la edición matutina de TVN Noticias, los familiares denunciaron que no se les permitió ingresar los llamados <b>'valores'</b>, alimentos preparados, productos secos, artículos de higiene personal, ropa y otros insumos para los privados de libertad.Algunos de los manifestantes aseguraron que durante las recientes requisas realizadas dentro del centro penitenciario f<b>ueron decomisados o retirados diversos artículos pertenecientes a los reclusos</b>, por lo que intentaban entregar nuevos suministros.La situación provocó la llegada de más unidades antidisturbios, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y otros estamentos de seguridad para reforzar la vigilancia en los alrededores del penal, según dio a conocer el medio.Asimismo, en las entrevistas realizadas por TVN Noticias, los familiares indicaron que<b> no habían recibido información clara sobre cuándo podrán reanudarse las visitas ni el ingreso de alimentos y artículos de primera necesidad.</b>Las protestas ocurren días después de los operativos de seguridad realizados en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita, tras la evasión masiva de privados de libertad registrada la semana pasada. Durante las requisas, las autoridades decomisaron armas de fuego, teléfonos celulares, antenas satelitales, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos.Por su parte, fuentes del Sistema Penitenciario informó que las restricciones forman parte de las medidas de seguridad anunciadas previamente y que los centros penitenciarios permanecen bajo control operativo mientras continúan las inspecciones y acciones para reforzar el orden interno, según detalló TVN.Las autoridades señalaron que una vez concluyan los operativos y se garantice el control total de la situación, se evaluará el restablecimiento de la dinámica habitual para el ingreso de visitas y suministros a los privados de libertad.