Proyecto del MOP amplía su plazo de 120 a 528 días

Este martes 21 de julio de 2026, el Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que autorizan modificaciones a contratos de obras en ejecución del <a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a>, las cuales incluyen una reducción de costos, la ampliación del plazo de un proyecto y un incremento presupuestario en otro.Uno de los cambios de mayor alcance corresponde al proyecto <b>'Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico-El Limón Guarumal'</b>, cuyo periodo de ejecución pasó de<b> 120 días calendario a 528 días</b>, además de mantener<b> 60 días</b> para la liquidación del contrato.La modificación fue aprobada mediante la Resolución de Gabinete 73-26 y mantiene el monto contractual de<b> $6 millones</b>. En comunicado de prensa, el Gobierno Nacional indicó que <b>la decisión respondió a una revisión técnica, administrativa y presupuestaria del desarrollo del proyecto</b> ejecutado por el <b>Consorcio Gatún</b>.En otro de los casos, la Resolución 74-26 modificó el contrato del proyecto <b>'Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete'</b>, ejecutado por la empresa<b> NFL, S.A.</b>La resolución autorizó una disminución de <b>$657.158,24</b> sobre el monto originalmente contratado de<b> $6.051.423,68</b>, tras un análisis técnico y económico realizado durante la ejecución de la obra.De acuerdo con el Ejecutivo, <b>la reducción no modifica el periodo contractual inicialmente aprobado</b>.Asimismo, mediante la Resolución 67-26, el Gabinete autorizó al MOP a suscribir la <b>Adenda No. 1 </b>del contrato correspondiente al proyecto <b>'Rehabilitación de la vía hacia Portón-Escuela de Celmira-Alto Chiriquí-San Isidro hacia San Pedro'</b>, en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-chiriqui">provincia de Chiriquí</a>.La modificación incrementa el costo del contrato en <b>$253.873,24</b>, debido al aumento de actividades originalmente previstas y la incorporación de trabajos adicionales derivados de <b>la extensión del alineamiento de la vía principal hasta la Escuela de Portón</b>.Según la resolución, la necesidad surgió tras una reevaluación efectuada por la Dirección Nacional de Inspección del MOP a través de la supervisión regional en Chiriquí.Las tres modificaciones fueron autorizadas mediante resoluciones del <a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a> y corresponden a contratos que ya se encuentran en ejecución.