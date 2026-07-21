Proyecto del MOP amplía su plazo de 120 a 528 días

Este martes 21 de julio de 2026, el Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que autorizan modificaciones a contratos de obras en ejecución del Ministerio de Obras Públicas (MOP), las cuales incluyen una reducción de costos, la ampliación del plazo de un proyecto y un incremento presupuestario en otro.

Uno de los cambios de mayor alcance corresponde al proyecto “Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico-El Limón Guarumal”, cuyo periodo de ejecución pasó de 120 días calendario a 528 días, además de mantener 60 días para la liquidación del contrato.

La modificación fue aprobada mediante la Resolución de Gabinete 73-26 y mantiene el monto contractual de $6 millones. En comunicado de prensa, el Gobierno Nacional indicó que la decisión respondió a una revisión técnica, administrativa y presupuestaria del desarrollo del proyecto ejecutado por el Consorcio Gatún.

En otro de los casos, la Resolución 74-26 modificó el contrato del proyecto “Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, ejecutado por la empresa NFL, S.A.

La resolución autorizó una disminución de $657.158,24 sobre el monto originalmente contratado de $6.051.423,68, tras un análisis técnico y económico realizado durante la ejecución de la obra.

De acuerdo con el Ejecutivo, la reducción no modifica el periodo contractual inicialmente aprobado.

Asimismo, mediante la Resolución 67-26, el Gabinete autorizó al MOP a suscribir la Adenda No. 1 del contrato correspondiente al proyecto “Rehabilitación de la vía hacia Portón-Escuela de Celmira-Alto Chiriquí-San Isidro hacia San Pedro”, en la provincia de Chiriquí.

La modificación incrementa el costo del contrato en $253.873,24, debido al aumento de actividades originalmente previstas y la incorporación de trabajos adicionales derivados de la extensión del alineamiento de la vía principal hasta la Escuela de Portón.

Según la resolución, la necesidad surgió tras una reevaluación efectuada por la Dirección Nacional de Inspección del MOP a través de la supervisión regional en Chiriquí.

Las tres modificaciones fueron autorizadas mediante resoluciones del Consejo de Gabinete y corresponden a contratos que ya se encuentran en ejecución.