Gabinete aprueba $9.4 millones para Descentralización y MiCultura

El <a href="/tag/-/meta/consejo-de-gabinete">Consejo de Gabinete</a> autorizó dos resoluciones para tramitar créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2026, por un monto conjunto de $9.4 millones dirigidos a la <a href="/tag/-/meta/autoridad-nacional-de-descentralizacion">Autoridad Nacional de Descentralización (AND)</a> y al <a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura (MiCultura)</a>.La Resolución de Gabinete 77-26 autorizó a la AND un crédito de <b>$4,2 millones</b>. Dichos fondos incorporan asignaciones financieras para saldar transferencias pendientes de vigencias expiradas de los años 2022 y 2023.Las partidas corresponden a los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba. Los recursos provienen de los programas del <b>Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)</b>, del <b>Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM)</b> y del <b>Subsidio Municipal</b>, los cuales no contaron con el refrendo de la Contraloría General de la República durante los ejercicios fiscales correspondientes.Por otro lado, la Resolución de Gabinete 76-26 dio luz verde a <b>$5,1 millones</b> a favor de <b>MiCultura</b>. De acuerdo con el documento oficial, la suma se utilizará en la ejecución del programa <b>'Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades'</b>.El proyecto de MiCultura busca extender el acceso a actividades formativas y artísticas en zonas priorizadas del país.Ambas resoluciones facultan al <a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a> para presentar las solicitudes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia encargada de su evaluación, aprobación y posterior registro del detalle de ingresos y gastos para la ejecución de los recursos.