Gabinete aprueba $9.4 millones para Descentralización y MiCultura

El Consejo de Gabinete autorizó dos resoluciones para tramitar créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2026, por un monto conjunto de $9.4 millones dirigidos a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura).

La Resolución de Gabinete 77-26 autorizó a la AND un crédito de $4,2 millones. Dichos fondos incorporan asignaciones financieras para saldar transferencias pendientes de vigencias expiradas de los años 2022 y 2023.

Las partidas corresponden a los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba. Los recursos provienen de los programas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y del Subsidio Municipal, los cuales no contaron con el refrendo de la Contraloría General de la República durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Por otro lado, la Resolución de Gabinete 76-26 dio luz verde a $5,1 millones a favor de MiCultura. De acuerdo con el documento oficial, la suma se utilizará en la ejecución del programa “Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades”.

El proyecto de MiCultura busca extender el acceso a actividades formativas y artísticas en zonas priorizadas del país.

Ambas resoluciones facultan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para presentar las solicitudes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia encargada de su evaluación, aprobación y posterior registro del detalle de ingresos y gastos para la ejecución de los recursos.