El regreso de Benicio Robinson, nuevo presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional ya tiene nueva junta directiva.

La tarde de este martes 21 de julio, el diputado Benicio Robinson (Partido Revolucionario Democrático) fue electo como presidente de la comisión. El diputado Julio De la Guardia (Cambio Democrático) es el nuevo vicepresidente, y el diputado Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas) es ahora el secretario.

La información fue confirmada a través de cuentas oficiales de la Asamblea Nacional, dónde se compartió que la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, juramentó a los nuevos directivos.

Esta comisión se encarga de revisar temas relacionados a la Constitución, revisar proyectos de ley devueltos por el Órgano Ejecutivo, revisar la legislación electoral, y velar por las amnistías y garantías individuales.