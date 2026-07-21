Asamblea Nacional: Eduardo Vásquez es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional escogió este martes 21 de julio su junta directiva para este período de sesiones ordinarias.

La comisión estará presidida por el diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático. La primera vicepresidencia estará en manos de Nelson Jackson, de Realizando Metas; y el secretario será Jaime Vargas, del Partido Revolucionario Democrático.

La elección se llevó a cabo en el salón de la comisión de Presupuesto y contó con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, quien juramentó a la nueva directiva.

Los diputados de las bancadas de Realizando Metas, Cambio Democrático, PRD, Panameñismo y Mixta votaron a favor de Vásquez, candidato respaldado por el oficialismo, así cómo por Jackson y Vargas, otorgándoles a los tres una cómoda victoria con 11 votos a favor contra 4 a favor de los candidatos de las bancadas de Vamos y Seguimos.