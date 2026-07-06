Pugna en la Asamblea: Alianza oficialista busca el control de las comisiones claves

El oficialismo ganó la presidencia de la Asamblea con una cómoda mayoría, por lo que se espera que logren una conformación favorable y presidencias claves dentro de las comisiones gracias a la alianza entre las bancadas de <b><a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Realizando Metas</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/cd-partido-cambio-democratico">Cambio Democrático</a></b>, la bancada mixta y los votos del <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático</a></b>.<i><b>'Lo raro sería que estos mismos grupos que nos pusimos de acuerdo para esto, no nos pongamos de acuerdo también para las comisiones', </b></i>señaló Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas<i><b>. 'Los que no estuvieron en esa conversación son los que tendrán que ver de acuerdo a las cuotas que le corresponden a cada porcentaje de acuerdo a su membresía'</b></i>, añadió.