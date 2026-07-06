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Política

Pugna en la Asamblea: Alianza oficialista busca el control de las comisiones claves

El diputado Miguel Campo.
El diputado Miguel Campo. Adolfo Berrío | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 06/07/2026 11:46
El diputado Luis Eduardo Camacho se refirió a la posibilidad de que la Coalición Vamos o Seguimos presidan alguna comisión

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Este lunes se celebrará una reunión de la Junta Directiva ampliada de la Asamblea Nacional donde se discutirá la conformación de las 15 comisiones legislativas. En esta reunión participarán los coordinadores de cada una de las bancadas legislativas.

“Estamos a la espera de que el día de hoy se realice la primera reunión de la Junta Directiva ampliada y poder exponer parte de los consensos a los que se llegue, en este caso, para poder de alguna manera iniciar definitivamente en los próximos días con la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea y entonces ponernos de acuerdo con los demás colegas”, señaló el diputado Miguel Ángel Campos, subjefe de bancada de Vamos.

El oficialismo ganó la presidencia de la Asamblea con una cómoda mayoría, por lo que se espera que logren una conformación favorable y presidencias claves dentro de las comisiones gracias a la alianza entre las bancadas de Realizando Metas, Cambio Democrático, la bancada mixta y los votos del Partido Revolucionario Democrático.

“Lo raro sería que estos mismos grupos que nos pusimos de acuerdo para esto, no nos pongamos de acuerdo también para las comisiones”, señaló Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas. “Los que no estuvieron en esa conversación son los que tendrán que ver de acuerdo a las cuotas que le corresponden a cada porcentaje de acuerdo a su membresía”, añadió.

Camacho se refirió a la posibilidad de que los diputados de Vamos o Seguimos presidan alguna comisión. “Bueno, escogieron su esquina. Uno toma decisiones y asume las consecuencias de sus decisiones”, apuntó.

Las bancadas se mantienen reunidas en negociaciones esta semana, definiendo quiénes irán a qué comisiones y buscando acuerdos con otras bancadas.

De no lograrse consenso, se procedería a una votación, lo que favorecería en teoría a la alianza que llevó a Shirley Castañeda a la presidencia.

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