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Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la segunda quincena de julio

La Caja de Seguro Social anuncia el calendario de pagos para jubilados y pensionados en julio.
La Caja de Seguro Social anuncia el calendario de pagos para jubilados y pensionados en julio. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/07/2026 10:55
La CSS recomendó a los beneficiarios verificar la modalidad de cobro que les corresponde y acudir a los puntos autorizados en las fechas establecidas para evitar contratiempos

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La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de julio para los jubilados y pensionados en todo el país, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante depósito bancario como para quienes cobran por cheque.

Según informó la entidad, los beneficiarios afiliados al sistema de Acreditación Bancaria (ACH) recibirán el depósito de su pensión a partir del viernes 17 de julio, cuando los fondos serán acreditados directamente en sus cuentas bancarias.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 20 de julio en los centros y puntos de pago habilitados a nivel nacional.

La CSS recomendó a los beneficiarios verificar la modalidad de cobro que les corresponde y acudir a los puntos autorizados en las fechas establecidas para evitar contratiempos.

Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en agosto

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán tres pagos durante agosto, ya que además de las dos quincenas correspondientes al mes, también se efectuará el segundo desembolso del bono permanente anual, equivalente a 50 dólares.

Este beneficio fue establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que creó un bono permanente anual de 140 dólares para los jubilados y pensionados.

De acuerdo con la normativa, el incentivo se distribuye en tres pagos a lo largo del año: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La Caja de Seguro Social (CSS) ha aclarado que este beneficio no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la Ley 438, por lo que solo los beneficiarios contemplados en la norma recibirán el bono.

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