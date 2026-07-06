Jubilados y pensionados: estas son las fechas de pago de la segunda quincena de julio

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de julio para los jubilados y pensionados en todo el país, tanto para quienes reciben sus prestaciones mediante depósito bancario como para quienes cobran por cheque. Según informó la entidad, los beneficiarios afiliados al sistema de Acreditación Bancaria (ACH) recibirán el depósito de su pensión a partir del viernes 17 de julio, cuando los fondos serán acreditados directamente en sus cuentas bancarias.

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirar su pago desde el lunes 20 de julio en los centros y puntos de pago habilitados a nivel nacional. La CSS recomendó a los beneficiarios verificar la modalidad de cobro que les corresponde y acudir a los puntos autorizados en las fechas establecidas para evitar contratiempos.

Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en agosto