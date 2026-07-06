Gremios reactivan el Comité Intergremial del Agua para fortalecer la seguridad hídrica de Panamá

Diversos gremios del sector empresarial reinstalaron el Comité Intergremial del Agua, una instancia de coordinación que buscará impulsar soluciones a corto, mediano y largo plazo frente a los desafíos que enfrenta el recurso hídrico en Panamá. La iniciativa pretende servir como un espacio permanente de análisis y formulación de propuestas técnicas para contribuir al fortalecimiento de la gestión del agua, mejorar la prestación del servicio y promover una gobernanza más eficiente y sostenible.

Sector privado une esfuerzos

El Comité está conformado por ocho organizaciones representativas del sector productivo: la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Durante la primera reunión de trabajo, los integrantes acordaron establecer una hoja de ruta enfocada en dos objetivos principales: atender de manera inmediata los problemas que afectan el suministro y la administración del agua, y promover cambios estructurales que fortalezcan la institucionalidad y la sostenibilidad del recurso a mediano plazo.

Respuesta ante los desafíos del recurso hídrico

La reactivación del Comité se produce en un escenario marcado por múltiples retos relacionados con el abastecimiento de agua potable, el crecimiento de la demanda, los efectos de la variabilidad climática y la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura hídrica del país. Ante este panorama, los gremios consideran indispensable impulsar soluciones sustentadas en criterios técnicos que permitan atender las necesidades más urgentes sin dejar de avanzar en las reformas de fondo que requiere el sector.

Continuidad de un compromiso

Las organizaciones empresariales recordaron que esta iniciativa da seguimiento al pronunciamiento realizado en mayo de este año, cuando manifestaron públicamente su preocupación por la situación del recurso hídrico y ofrecieron colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones. Según indicaron, el objetivo es contribuir al diseño de políticas que favorezcan una gestión más eficiente, transparente y sostenible del agua en Panamá.

El agua como prioridad nacional