Gremios reactivan el Comité Intergremial del Agua para fortalecer la seguridad hídrica de Panamá

La reactivación del Comité se produce en un escenario marcado por <b>múltiples retos relacionados con el abastecimiento de agua potable</b>, el crecimiento de la demanda, los efectos de la variabilidad climática y la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura hídrica del país.Ante este panorama, los gremios consideran indispensable impulsar soluciones sustentadas en criterios técnicos que permitan atender las necesidades más urgentes sin dejar de avanzar en las reformas de fondo que requiere el sector.