Trump admite que pidió a la FIFA revisar la roja a Balogun y desata polémica mundialista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que intervino directamente ante la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun durante el partido de la selección estadounidense en el Mundial 2026.

La confesión, realizada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, generó un intenso debate sobre la independencia de los organismos deportivos y la influencia política en las decisiones disciplinarias.

Trump explicó que, tras la expulsión de Balogun en el encuentro contra Corea del Sur, consideró injusta la sanción y decidió comunicarse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“No era ni falta, fueron dos jugadores que chocaron. Todo lo que hice fue pedir una revisión, no dije qué decisión debían tomar”, afirmó el mandatario, quien además calificó de “sospechoso” al árbitro brasileño Raphael Claus por su actuación.