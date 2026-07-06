Abelardo de la Espriella anuncia cambios en economía, seguridad y salud en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que durante el proceso de empalme con el Gobierno saliente se han detectado “cientos de irregularidades” y anunció la conformación de un equipo jurídico encargado de presentar acciones penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables. Durante una intervención difundida a través de sus redes sociales, el mandatario electo afirmó que su administración recibió información que, según dijo, refleja una situación crítica en materia fiscal, de seguridad y de salud pública. Asimismo, adelantó varias de las medidas que planea implementar una vez asuma el poder.

Denuncias por presuntas irregularidades

De la Espriella sostuvo que los primeros hallazgos del proceso de transición revelan múltiples anomalías administrativas, por lo que instruyó la creación de un grupo de abogados para promover investigaciones judiciales y disciplinarias. El presidente electo calificó al Gobierno saliente como “el más corrupto” de la historia del país, aunque durante su intervención no presentó pruebas públicas que respaldaran esa afirmación.

Preocupación por la situación económica

Uno de los principales temas abordados fue el estado de las finanzas públicas. De la Espriella advirtió sobre lo que describió como una “bomba fiscal” que, a su juicio, podría comprometer la estabilidad económica de Colombia. Según explicó, solicitó revisar la información financiera entregada por la administración saliente debido a presuntas diferencias con las proyecciones del Comité Independiente de la Regla Fiscal. En ese contexto, anunció que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, trabaja en un paquete de decretos orientados a disminuir gastos considerados innecesarios y reducir la carga tributaria. También informó que un equipo económico viajará próximamente a Estados Unidos para iniciar conversaciones relacionadas con una eventual renegociación de la deuda del país.

Fin de la política de “paz total”

En materia de seguridad, el mandatario electo confirmó que pondrá fin a la política de “paz total” impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella afirmó que esa estrategia permitió beneficios indebidos a grupos armados ilegales y anunció la conformación de un equipo especial para desmontar las actuales mesas de diálogo. Asimismo, indicó que expedirá decretos para restablecer las órdenes de captura contra cabecillas de organizaciones criminales que estaban cobijados por los procesos de negociación. Durante su intervención también reveló que, tras el ultimátum otorgado por su futura administración, algunos líderes de estructuras criminales manifestaron su intención de someterse a la justicia.

Crisis en el sistema de salud

Otro de los ejes de su discurso fue la situación del sistema sanitario colombiano. El presidente electo aseguró que el sector atraviesa una “crisis humanitaria” y afirmó que la deuda con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) asciende a 26 billones de pesos. Ante ese panorama, anunció que impulsará un plan de choque de 90 días para atender los problemas más urgentes y adelantó que también se presentarán denuncias relacionadas con el manejo del sistema.

Agenda para el inicio del gobierno