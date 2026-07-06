Hamás disuelve el organismo que gobernó Gaza durante casi dos décadas y abre paso a una nueva administración

El movimiento islamista palestino Hamás anunció la disolución del organismo que administró la Franja de Gaza durante casi 20 años, una decisión que representa uno de los cambios políticos más importantes dentro de la organización desde que tomó el control del enclave en 2007. La medida permitirá que un comité integrado por tecnócratas asuma la administración civil del territorio, aunque el futuro político de Gaza continúa condicionado por las diferencias entre Hamás e Israel, especialmente en torno al desarme del grupo y al cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.

Un cambio en la administración de Gaza

El jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, confirmó que Mohamed al Farra presentó oficialmente su renuncia como responsable del comité de emergencia gubernamental. Asimismo, explicó que el organismo fue disuelto para facilitar la transferencia de funciones al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una entidad creada durante las negociaciones impulsadas por la Junta de Paz establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desembocaron en el alto el fuego entre Hamás e Israel alcanzado en octubre de 2025. Con esta decisión, Hamás da un paso que modifica la estructura administrativa que mantuvo desde que expulsó del poder en Gaza al movimiento Fatah, liderado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tras los enfrentamientos ocurridos en 2007.

Un gesto político en medio del conflicto

Desde el inicio del genocidio que se volvió a desencadenar tras el 7 de octubre de 2023, el movimiento islamista había manifestado en varias ocasiones su disposición a ceder la administración del territorio a otra autoridad palestina. Sin embargo, los distintos planes planteados desde entonces no lograron avanzar debido a las profundas diferencias sobre el futuro político y de seguridad del enclave. El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, sostuvo que la disolución del organismo administrativo busca eliminar cualquier argumento que, según el movimiento, Israel utilice para mantener sus operaciones militares en Gaza. Además, un dirigente de Hamás, citado bajo condición de anonimato, aseguró que la decisión fue comunicada recientemente a las distintas facciones palestinas durante una reunión celebrada en El Cairo y que recibió el respaldo de los participantes.

El desarme sigue siendo el principal obstáculo

Pese al anuncio, analistas consideran que la medida tiene un alcance limitado mientras no exista un acuerdo sobre el futuro del brazo armado de Hamás. El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la decisión como “principalmente simbólica” y señaló que el verdadero punto de bloqueo continúa siendo el desarme del movimiento islamista, una condición que Israel considera indispensable para avanzar hacia una segunda etapa del alto el fuego. Hamás, por su parte, mantiene que solo aceptaría entregar sus armas dentro de un proceso político palestino más amplio, una postura rechazada por el Gobierno israelí.

Un alto el fuego que continúa estancado