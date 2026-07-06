Tocumen invertirá $300 millones en plan de expansión

El Aeropuerto Internacional de Tocumen desarrolla un plan de modernización que incluye nuevas puertas de abordaje, rediseño del espacio aéreo y mejoras operativas para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en Panamá.

El aeropuerto avanza con un plan de expansión e infraestructura con inversiones que superan los $300 millones, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y alcanzar la meta de 30 millones de pasajeros para el año 2030, según informó su gerente generalm José Ruiz Blanco.

Durante una entrevista en Telemtro Reporta, Ruiz aseguró que el aeropuerto mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años, con incrementos del 10% y 12% anual, lo que ha permitido superar los 21 millones de pasajeros en el último periodo y proyectar más de $22 millones en el presente año.

“El año pasado rompimos nuestro propio récord, llegamos a casi los 21 millones de pasajeros, este año vamos a sobrepasar los 22 millones de pasajeros, tenemos una meta para 2030, llegar a 30 millones de pasajeros”.

Uno de los proyectos principales contempla la ampliación de la terminal 2 con la construcción de 10 nuevas puertas de abordaje, con una inversión aproximada de $220 millones de dólares.

El objetivo es responder al incremento de la demanda y evitar limitaciones operativas como las ocurridas en años anteriores. habían ocho puertas cerradas en la terminal dos, por meses. “No puedo ni cuantificar las pérdidas millonarias y todo lo que eso conlleva. El aeropuerto tiene que ir a la par para poder llevar el crecimiento. Nosotros ahora mismo hay tres proyectos importantes que estamos haciendo”, dijo.

Eficiencia operativa

De forma paralela, el aeropuerto ejecuta un proyecto de rediseño del espacio aéreo y de las calles de rodaje, con una inversión cercana a los $110 millones, en coordinación con la autoridad aeronáutica.

“Nosotros ahora mismo estamos haciendo, el aeropuerto está haciendo alrededor de 35 operaciones por hora. Haciendo esto, pudiéramos subir a nuestra meta de 65 operaciones por hora”, señaló.

Aunque se ha considerado la construciión de una tercera pista, la administración la ve como un proyecto a largo plazo debido a su alto costo, estimado aproximadamente $3,500 millones.

“No tenemos que invertir ahora mismo en una tercera pista, una tercera pista, estamos hablando de un costo de alrededor de 3.500 millones de dólares, que el aeropuerto ahora mismo no tiene los recursos para hacer eso”. Agregó que esta obra solo se contemplaría en un futuro.

El gerente general concluyó destacando la importancia del aeropuerto como infraestructura clave para el país y la región, donde cerca del 76% de los pasajeros están en tránsito, mientras que el resto permanece en el país.

“El aeropuerto es un eje muy importante para el país. Para mí, el segundo más importante para el canal” finalizó.