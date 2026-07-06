Reporte internacional confirma que nueva falla en Cobre Panamá provocó colapso eléctrico hasta México

Este nuevo reporte internacional contradice la postura corporativa que la minera sostuvo días atrás tras el colapso nacional del 25 de mayo, cuando catalogó los incidentes en sus unidades de generación como 'eventos aislados' y ajenos a las fluctuaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Asimismo, los datos del EOR dan la razón técnica a las advertencias del presidente de la República, <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a>, quien había ordenado a la Secretaría Nacional de Energía aumentar la vigilancia física sobre dicha planta debido a los constantes e inexplicables 'influjos de corriente' que afectaban la estabilidad del servicio.