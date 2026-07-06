Reporte internacional confirma que nueva falla en Cobre Panamá provocó colapso eléctrico hasta México

Los argumentos defensivos de la empresa Cobre Panamá quedaron técnicamente desarmados. Un informe preliminar emitido por el Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de Centroamérica confirmó que una nueva falla originada en la central eléctrica de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón, provocó un severo evento en cascada que desestabilizó el Sistema Eléctrico Regional (SER) y cortó el suministro energético en la frontera mexicana. De acuerdo con el documento oficial del organismo regional, los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de julio de 2026 a las 8:58 horas CST (9:58 a.m. hora de Panamá). La incidencia comenzó con la pérdida súbita de 131 MW de generación en la planta de Cobre Panamá. Esta desconexión masiva de potencia generó un desbalance inmediato entre la carga y la generación en todo el país, haciendo desplomar la frecuencia eléctrica regional a un mínimo crítico cercano a los 59.14 Hz.

El efecto cascada internacional

La magnitud de la falla en la central de la mina panameña activó de forma automática las defensas del sistema en el hemisferio norte. El reporte detalla que se disparó la línea de interconexión de 400 kV entre México y Guatemala, específicamente en el tramo Tapachula–Los Brillantes. Para evitar un apagón totalizado en los países centroamericanos, el sistema de protección regional ejecutó la Etapa I del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDACBF), lo que significó interrumpir el suministro de 292 MW a nivel regional para estabilizar las redes interconectadas.

Contradicciones en evidencia

Este nuevo reporte internacional contradice la postura corporativa que la minera sostuvo días atrás tras el colapso nacional del 25 de mayo, cuando catalogó los incidentes en sus unidades de generación como “eventos aislados” y ajenos a las fluctuaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Asimismo, los datos del EOR dan la razón técnica a las advertencias del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien había ordenado a la Secretaría Nacional de Energía aumentar la vigilancia física sobre dicha planta debido a los constantes e inexplicables “influjos de corriente” que afectaban la estabilidad del servicio.

Proceso de normalización