Infantino defiende independencia de la FIFA tras polémica por la tarjeta roja de Balogun

El dirigente también confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó inquietud por la sanción a Balogun. Infantino explicó que, como ocurre con otros jefes de Estado y actores del fútbol mundial, aclaró que el caso seguía un proceso legal en curso y sería resuelto únicamente por los órganos competentes. Además, reconoció que en ocasiones las decisiones disciplinarias lo sorprenden o no coinciden con su criterio personal, pero enfatizó que el respeto a las instituciones y al estado de derecho es lo que garantiza la integridad de las competiciones. La declaración busca cerrar la polémica y reafirmar la postura de la FIFA frente a las críticas surgidas tras la sanción, en un momento clave del torneo.