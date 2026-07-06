Infantino defiende independencia de la FIFA tras polémica por la tarjeta roja de Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial en respuesta a la controversia generada por la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, sancionado con tarjeta roja durante el Mundial 2026.

Infantino subrayó que los órganos judiciales de la FIFA —como el Comité Disciplinario— actúan de manera independiente y autónoma, aplicando el Código Disciplinario y resolviendo casos en función de las regulaciones y hechos específicos.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Su autonomía es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, afirmó el presidente del organismo.