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Fútbol

Infantino defiende independencia de la FIFA tras polémica por la tarjeta roja de Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 06/07/2026 12:06
El dirigente también confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó inquietud por la sanción a Balogun

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado oficial en respuesta a la controversia generada por la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, sancionado con tarjeta roja durante el Mundial 2026.

Infantino subrayó que los órganos judiciales de la FIFA —como el Comité Disciplinario— actúan de manera independiente y autónoma, aplicando el Código Disciplinario y resolviendo casos en función de las regulaciones y hechos específicos.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Su autonomía es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, afirmó el presidente del organismo.

El dirigente también confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó inquietud por la sanción a Balogun.

Infantino explicó que, como ocurre con otros jefes de Estado y actores del fútbol mundial, aclaró que el caso seguía un proceso legal en curso y sería resuelto únicamente por los órganos competentes.

Además, reconoció que en ocasiones las decisiones disciplinarias lo sorprenden o no coinciden con su criterio personal, pero enfatizó que el respeto a las instituciones y al estado de derecho es lo que garantiza la integridad de las competiciones.

La declaración busca cerrar la polémica y reafirmar la postura de la FIFA frente a las críticas surgidas tras la sanción, en un momento clave del torneo.

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